МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах России
МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах РФ Александра Елкина
Здание МИД Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. МИД Литвы сообщил, что выразил протест временному поверенному в делах РФ Александру Елкину из-за его позиции о причинах состояния двусторонних отношений, высказанной в интервью РИА Новости.
Ранее российский дипломат заявил, что российско-литовские отношения практически полностью свернуты по инициативе Вильнюса, и сообщил, что Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян, многие их которых преклонного возраста, а также что литовская сторона, несмотря на договоренности с Россией и ЕС, чинит разного рода препятствия нормальной работе железнодорожного транзита в Калининградскую область.
"Временный поверенный в делах России посольства в Вильнюсе Александр Елкина был вызван в МИД Литвы из-за интервью, данного им 27 февраля российскому государственному информационному агентству "РИА Новости", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
МИД сообщил, что Елкину "был выражен протест" из-за якобы ложных "заявлений о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан".
МИД Литвы утверждает, что отношения с Россией резко ухудшились из-за российской спецоперации на Украине, что департамент миграции имеет право отзывать ВНЖ иностранцев в соответствии с национальным законодательством, а также что Вильнюс соблюдает обязательства по осуществлению транзита пассажиров и грузов в Калининградскую область.