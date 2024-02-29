https://ria.ru/20240229/protest-1930150127.html

МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах России

МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах России - РИА Новости, 29.02.2024

МИД Литвы выразил протест временному поверенному в делах России

МИД Литвы сообщил, что выразил протест временному поверенному в делах РФ Александру Елкину из-за его позиции о причинах состояния двусторонних отношений,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:13

2024-02-29T11:13

2024-02-29T11:34

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. МИД Литвы сообщил, что выразил протест временному поверенному в делах РФ Александру Елкину из-за его позиции о причинах состояния двусторонних отношений, высказанной в интервью РИА Новости.Ранее российский дипломат заявил, что российско-литовские отношения практически полностью свернуты по инициативе Вильнюса, и сообщил, что Литва признала угрозой нацбезопасности почти 400 россиян, многие их которых преклонного возраста, а также что литовская сторона, несмотря на договоренности с Россией и ЕС, чинит разного рода препятствия нормальной работе железнодорожного транзита в Калининградскую область."Временный поверенный в делах России посольства в Вильнюсе Александр Елкина был вызван в МИД Литвы из-за интервью, данного им 27 февраля российскому государственному информационному агентству "РИА Новости", - говорится в сообщении на сайте ведомства.МИД сообщил, что Елкину "был выражен протест" из-за якобы ложных "заявлений о причинах состояния двусторонних отношений, условиях калининградского транзита и правах российских граждан".МИД Литвы утверждает, что отношения с Россией резко ухудшились из-за российской спецоперации на Украине, что департамент миграции имеет право отзывать ВНЖ иностранцев в соответствии с национальным законодательством, а также что Вильнюс соблюдает обязательства по осуществлению транзита пассажиров и грузов в Калининградскую область.

https://ria.ru/20240119/ukraina-1922287569.html

https://ria.ru/20240118/litvy-1922056241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мид литвы, литва, россия, вильнюс, в мире