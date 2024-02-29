https://ria.ru/20240229/propaganda-1930369979.html

В США республиканец обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского

В США республиканец обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского - РИА Новости, 29.02.2024

В США республиканец обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского

Конгрессмен-республиканец Мэтт Розендэйл обвинил оппонентов из Демократической партии в распространении проукраинской пропаганды на деньги американских... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T23:33

2024-02-29T23:33

2024-02-29T23:33

специальная военная операция на украине

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владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

сергей лавров

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Розендэйл обвинил оппонентов из Демократической партии в распространении проукраинской пропаганды на деньги американских налогоплательщиков, которые следовало бы потратить на решение внутренних проблем США. "Представители другой стороны (Демократической партии - ред.) впустую тратят деньги налогоплательщиков на пропаганду (Владимира - ред.) Зеленского. Наши границы широко открыты, а внешний долг стремится вверх. Нужно ставить Америку на первое место", - написал Розендэйл в соцсети Х. Так он прокомментировал письмо конгрессмена-демократа Джорджа Никела, заявившего, что "республиканцы в конгрессе сдают Украину России", не желая утвердить запрос Белого дома о новой помощи Киеву. Законодатель приложил к этому письму белый флажок и предложил оппонентам размахивать им в конгрессе. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240228/zelenskiy-1930096757.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, нато