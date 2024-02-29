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В США республиканец обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:33 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/propaganda-1930369979.html
В США республиканец обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского
В США республиканец обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского - РИА Новости, 29.02.2024
В США республиканец обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского
Конгрессмен-республиканец Мэтт Розендэйл обвинил оппонентов из Демократической партии в распространении проукраинской пропаганды на деньги американских... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T23:33
2024-02-29T23:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Розендэйл обвинил оппонентов из Демократической партии в распространении проукраинской пропаганды на деньги американских налогоплательщиков, которые следовало бы потратить на решение внутренних проблем США. "Представители другой стороны (Демократической партии - ред.) впустую тратят деньги налогоплательщиков на пропаганду (Владимира - ред.) Зеленского. Наши границы широко открыты, а внешний долг стремится вверх. Нужно ставить Америку на первое место", - написал Розендэйл в соцсети Х. Так он прокомментировал письмо конгрессмена-демократа Джорджа Никела, заявившего, что "республиканцы в конгрессе сдают Украину России", не желая утвердить запрос Белого дома о новой помощи Киеву. Законодатель приложил к этому письму белый флажок и предложил оппонентам размахивать им в конгрессе. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240228/zelenskiy-1930096757.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
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в мире, украина, россия, сша, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Сергей Лавров, НАТО
В США республиканец обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского

В США республиканец обвинил оппонентов в распространении пропаганды Зеленского

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Розендэйл обвинил оппонентов из Демократической партии в распространении проукраинской пропаганды на деньги американских налогоплательщиков, которые следовало бы потратить на решение внутренних проблем США.
«
"Представители другой стороны (Демократической партии - ред.) впустую тратят деньги налогоплательщиков на пропаганду (Владимира - ред.) Зеленского. Наши границы широко открыты, а внешний долг стремится вверх. Нужно ставить Америку на первое место", - написал Розендэйл в соцсети Х.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
"Ничто не остановит". В США отреагировали на новые планы Зеленского
28 февраля, 23:05
Так он прокомментировал письмо конгрессмена-демократа Джорджа Никела, заявившего, что "республиканцы в конгрессе сдают Украину России", не желая утвердить запрос Белого дома о новой помощи Киеву. Законодатель приложил к этому письму белый флажок и предложил оппонентам размахивать им в конгрессе.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Сергей ЛавровНАТО
 
 
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