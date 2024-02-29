В США республиканец обвинил оппонентов в продвижении пропаганды Зеленского
В США республиканец обвинил оппонентов в распространении пропаганды Зеленского
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец Мэтт Розендэйл обвинил оппонентов из Демократической партии в распространении проукраинской пропаганды на деньги американских налогоплательщиков, которые следовало бы потратить на решение внутренних проблем США.
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"Представители другой стороны (Демократической партии - ред.) впустую тратят деньги налогоплательщиков на пропаганду (Владимира - ред.) Зеленского. Наши границы широко открыты, а внешний долг стремится вверх. Нужно ставить Америку на первое место", - написал Розендэйл в соцсети Х.
Так он прокомментировал письмо конгрессмена-демократа Джорджа Никела, заявившего, что "республиканцы в конгрессе сдают Украину России", не желая утвердить запрос Белого дома о новой помощи Киеву. Законодатель приложил к этому письму белый флажок и предложил оппонентам размахивать им в конгрессе.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.