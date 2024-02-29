https://ria.ru/20240229/proizvoditeli-1930230651.html

Производители лакокрасочных материалов с уверенностью смотрят в будущее

Производители лакокрасочных материалов с уверенностью смотрят в будущее - РИА Новости, 29.02.2024

Производители лакокрасочных материалов с уверенностью смотрят в будущее

Производство лакокрасочных материалов в РФ за 2023 год продемонстрировало успешный рост и отрасль может с уверенностью смотреть в будущее, констатировали... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:46

2024-02-29T13:46

2024-02-29T13:46

экспоцентр

российский союз химиков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

строительство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930221618_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_332437da071ec2b24f82f51515f5adb9.jpg

МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Производство лакокрасочных материалов в РФ за 2023 год продемонстрировало успешный рост и отрасль может с уверенностью смотреть в будущее, констатировали участники пленарного заседания "Рынок ЛКМ: реалии и перспективы", прошедшего в московском "Экспоцентре" в рамках 28-й международной выставки "Интерлакокраска". Открывая пленарное заседание, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Юрин отметил, что отрасль лакокрасочных материалов показывает отличные результаты. "По итогам 2023 года мы видим увеличение объемов производства на 11% и потребления на 10%, что влечет за собой позитивные изменения в ассортименте. Наши компании создают новые продукты, необходимые для широкого ряда отраслей промышленности. Минпромторг России активно их поддерживает в этом. Также становится очевидным тот факт, что усилия недружественных стран, вводивших санкции, не достигают своей цели", - сказал Юрин. Также он отметил, что Минпромторгу России совместно с ассоциациями и предприятиями отрасли еще многое предстоит сделать в направлении кадрового обеспечения и разработки новых сырьевых компонентов и составов. "Сохранился потенциал, который позволяет выпускать различные виды лакокрасочных материалов для всех отраслей промышленности. Наши предприятия готовы заменить импорт и в автомобильной промышленности, и в машиностроении", – подчеркнул, в свою очередь, президент Российского союза химиков Виктор Иванов. По его мнению, от многих продуктов, которые поступают по линии импорта, можно отказаться. "Идет рост продаж по сравнению с 2022 годом. Растет потребление, производство. Происходит падение импорта. Рост потребления на 9-10% - это хорошие, приятные цифры. Но если мы оглядываемся на 2021 год, то цифры еще не достигли того уровня. Позитив есть, но эту планку еще предстоит взять и, может быть, даже не в следующем году", – отметил на заседании генеральный директор АО "Русские краски", председатель правления Ассоциации производителей лакокрасочных материалов "Сюзкраска" Валерий Абрамов. По его словам, росту этих цифр, конечно, способствует уход импорта и то, что в 2023 году отрасли удалось преодолеть фактор дефицита сырья. "Выставка "Интерлакокраска" выросла в два раза – не только по объему, но и по насыщенности деловой программы. Участие отечественных компаний-производителей увеличилось практически в два раза – со 114 до почти 200. Вернулись на выставку те компании, которые несколько лет не принимали в ней участия. Это говорит о стабилизации самой отрасли, об ее уверенном движении в сторону развития", – сказал РИА Новости врио генерального директора АО "Экспоцентр" Максим Фатеев. Он добавил, что выставка – по-настоящему международная, представлены экспозиции из девяти стран. "Отдельно хочется сказать слова благодарности министерству промышленности и торговли, которое очень серьезно поддерживает как саму отрасль, а его руководители участвуют в деловой программе. Мы нацелены на то, чтобы подобные выставки с расширенной деловой программой могли стать площадкой для взаимодействия бизнеса и власти. А "Экспоцентр", как часть системы Торгово-промышленной палаты РФ, естественно выступает как связующее звено для этого взаимодействия", – подчеркнул Фатеев.

https://ria.ru/20240205/prodekspo-1925530806.html

https://ria.ru/20231207/vyalkin-1914426536.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экспоцентр, российский союз химиков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), строительство