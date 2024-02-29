В России создадут фонд природоохранных проектов, заявил Путин
Путин: в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России создадут фонд экологических и природоохранных проектов, объем грантов составит один миллиард рублей в год.
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"Для поддержки гражданских инициатив в сфере защиты окружающей среды считаю необходимым учредить фонд экологических и природоохранных проектов. Для начала совокупный объем его грантов составит один миллиард рублей в год", - сказал Путин в своём послании к Федеральному собранию.
© POOL | Перейти в медиабанк29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию.
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию.
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© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию.
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию.
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© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.
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© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанк29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию.
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию.
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© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
6 из 6
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию.
1 из 6
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию.
2 из 6
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию
3 из 6
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.
4 из 6
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному Собранию.
5 из 6
29 февраля 2024. Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
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В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.