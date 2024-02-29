https://ria.ru/20240229/proforientatsiya-1930289332.html
Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации
Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации - РИА Новости, 29.02.2024
Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации
Президент РФ Владимир Путин обратился к руководителям предприятий России с просьбой активнее включиться в работу по профориентации школьников, приглашая детей... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:03
2024-02-29T16:03
2024-02-29T16:08
владимир путин
образование - общество
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
социальный навигатор
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к руководителям предприятий России с просьбой активнее включиться в работу по профориентации школьников, приглашая детей на производство. Выступая с посланием к Федеральному Собранию глава государства отметил, что нужно на деле укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза, они, по его словам, должны работать в единой логике, на общий результат, и здесь важно участие будущих работодателей, добавил Путин. Глава государства напомнил, что во всех школах страны развернута система профориентации, когда ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями. "Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха, как мне предлагали в одной из поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас, в эту работу", - сказал Путин.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, образование - общество, россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Образование - Общество, Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Социальный навигатор, СН_Образование
Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации
Путин попросил руководителей предприятий включаться в работу по профориентации
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к руководителям предприятий России с просьбой активнее включиться в работу по профориентации школьников, приглашая детей на производство.
Выступая с посланием к Федеральному Собранию глава государства отметил, что нужно на деле укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза, они, по его словам, должны работать в единой логике, на общий результат, и здесь важно участие будущих работодателей, добавил Путин.
Глава государства напомнил, что во всех школах страны развернута система профориентации, когда ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями.
"Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха, как мне предлагали в одной из поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас, в эту работу", - сказал Путин.
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