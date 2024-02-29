https://ria.ru/20240229/proforientatsiya-1930289332.html

Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации

Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации - РИА Новости, 29.02.2024

Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации

Президент РФ Владимир Путин обратился к руководителям предприятий России с просьбой активнее включиться в работу по профориентации школьников, приглашая детей... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:03

2024-02-29T16:03

2024-02-29T16:08

владимир путин

образование - общество

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930229980_0:168:3343:2048_1920x0_80_0_0_86063999b830ca5df7ca2e65cf612f81.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к руководителям предприятий России с просьбой активнее включиться в работу по профориентации школьников, приглашая детей на производство. Выступая с посланием к Федеральному Собранию глава государства отметил, что нужно на деле укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза, они, по его словам, должны работать в единой логике, на общий результат, и здесь важно участие будущих работодателей, добавил Путин. Глава государства напомнил, что во всех школах страны развернута система профориентации, когда ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями. "Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха, как мне предлагали в одной из поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас, в эту работу", - сказал Путин.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, образование - общество, россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , социальный навигатор, сн_образование