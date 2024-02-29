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Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации - РИА Новости, 29.02.2024
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16:03 29.02.2024 (обновлено: 16:08 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/proforientatsiya-1930289332.html
Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации
Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации - РИА Новости, 29.02.2024
Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации
Президент РФ Владимир Путин обратился к руководителям предприятий России с просьбой активнее включиться в работу по профориентации школьников, приглашая детей... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:03
2024-02-29T16:08
владимир путин
образование - общество
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к руководителям предприятий России с просьбой активнее включиться в работу по профориентации школьников, приглашая детей на производство. Выступая с посланием к Федеральному Собранию глава государства отметил, что нужно на деле укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза, они, по его словам, должны работать в единой логике, на общий результат, и здесь важно участие будущих работодателей, добавил Путин. Глава государства напомнил, что во всех школах страны развернута система профориентации, когда ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями. "Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха, как мне предлагали в одной из поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас, в эту работу", - сказал Путин.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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владимир путин, образование - общество, россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Образование - Общество, Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Социальный навигатор, СН_Образование
Путин попросил предприятия активнее включаться в работу по профориентации

Путин попросил руководителей предприятий включаться в работу по профориентации

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратился к руководителям предприятий России с просьбой активнее включиться в работу по профориентации школьников, приглашая детей на производство.
Выступая с посланием к Федеральному Собранию глава государства отметил, что нужно на деле укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза, они, по его словам, должны работать в единой логике, на общий результат, и здесь важно участие будущих работодателей, добавил Путин.
Глава государства напомнил, что во всех школах страны развернута система профориентации, когда ребята, начиная с 6 класса, могут познакомиться с разными специальностями.
"Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров. Пожалуйста, приглашайте к себе школьников. Пусть ребята посмотрят цеха, как мне предлагали в одной из поездок, заводские музеи, лаборатории. Обязательно включайтесь, прошу вас, в эту работу", - сказал Путин.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Владимир ПутинОбразование - ОбществоРоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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