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Путин заявил о выделении ста миллиардов рублей на исторические проекты
Путин заявил о выделении ста миллиардов рублей на исторические проекты - РИА Новости, 29.02.2024
Путин заявил о выделении ста миллиардов рублей на исторические проекты
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что за шесть лет будет направлено более 100 миллиардов рублей на... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:23
2024-02-29T14:23
2024-02-29T15:18
россия
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что за шесть лет будет направлено более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические проекты в кино, интернете и социальных сетях. "Обязательно продолжим фундаментальные проекты в сфере культуры, сохраним их финансирование. Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. За шесть лет дополнительно направим более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и социальных сетях", - сказал Путин. В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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россия, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Россия, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин заявил о выделении ста миллиардов рублей на исторические проекты
Путин: за 6 лет направят более ста млрд рублей на исторические проекты в кино