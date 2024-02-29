Рейтинг@Mail.ru
В Волгограде произошел пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:30 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/pozhar-1930116612.html
В Волгограде произошел пожар на складе с пиломатериалами
В Волгограде произошел пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 29.02.2024
В Волгограде произошел пожар на складе с пиломатериалами
Склад с пиломатериалами горит в Волгограде, пожарные ликвидировали открытое горение на 1 тысяче квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в своем... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T07:30
2024-02-29T07:30
происшествия
волгоград
россия
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
ВОЛГОГРАД, 29 фев - РИА Новости. Склад с пиломатериалами горит в Волгограде, пожарные ликвидировали открытое горение на 1 тысяче квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда поступило около в 2.10. "Горит одноэтажное помещение с пиломатериалами. Открытое горение уже ликвидировано на 1 000 квадратных метрах", - сообщает МЧС. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. На месте пожара работают 16 единиц техники и 42 специалиста.
https://ria.ru/20240229/pozhar-1930116345.html
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
волгоград
россия
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Россия, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгограде произошел пожар на складе с пиломатериалами

МЧС: в Волгограде произошел пожар на складе с пиломатериалами

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 фев - РИА Новости. Склад с пиломатериалами горит в Волгограде, пожарные ликвидировали открытое горение на 1 тысяче квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда поступило около в 2.10.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Во Владимирской области ликвидировали открытое горение на производстве
07:13
"Горит одноэтажное помещение с пиломатериалами. Открытое горение уже ликвидировано на 1 000 квадратных метрах", - сообщает МЧС.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет. На месте пожара работают 16 единиц техники и 42 специалиста.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах
24 января, 07:04
 
ПроисшествияВолгоградРоссияВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала