https://ria.ru/20240229/pozhar-1930116612.html

В Волгограде произошел пожар на складе с пиломатериалами

В Волгограде произошел пожар на складе с пиломатериалами - РИА Новости, 29.02.2024

В Волгограде произошел пожар на складе с пиломатериалами

Склад с пиломатериалами горит в Волгограде, пожарные ликвидировали открытое горение на 1 тысяче квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в своем... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T07:30

2024-02-29T07:30

2024-02-29T07:30

происшествия

волгоград

россия

волгоградская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОЛГОГРАД, 29 фев - РИА Новости. Склад с пиломатериалами горит в Волгограде, пожарные ликвидировали открытое горение на 1 тысяче квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале. По информации ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда поступило около в 2.10. "Горит одноэтажное помещение с пиломатериалами. Открытое горение уже ликвидировано на 1 000 квадратных метрах", - сообщает МЧС. Отмечается, что погибших и пострадавших нет. На месте пожара работают 16 единиц техники и 42 специалиста.

https://ria.ru/20240229/pozhar-1930116345.html

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волгоград

россия

волгоградская область

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происшествия, волгоград, россия, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)