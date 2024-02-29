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Собянин назвал послание Путина воодушевляющим

Собянин назвал послание Путина воодушевляющим - РИА Новости, 29.02.2024

Собянин назвал послание Путина воодушевляющим

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию неординарным и воодушевляющим. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:59

2024-02-29T15:59

2024-02-29T15:59

москва

россия

сергей собянин

владимир путин

политика

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" назвал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию неординарным и воодушевляющим. "Неординарное послание, потому что оно четко задает стратегию развития России на ближайшие годы, на перспективу развития. Причем мы строим смелые планы. Если мы, скажем, 2-3 года говорили о том, что надо выживать нам, спасаться, противостоять санкциям, то сегодня мы уверенно смотрим в будущее и строим стратегические планы, то, о чем говорил президент… Считаю, что, конечно, послание очень фундаментальное, серьезное и воодушевляющее", - сказал Собянин. Мэр отметил, что планы строятся во всех направлениях - образовании, здравоохранении, транспорте, промышленности. "Это была необычная четкая установка, чтобы мы меньше потребляли импорта, создавали собственную продукцию. Мы всегда об этом говорили, но такой конкретной задачи восстановления российской промышленности во всех ее сферах, такого посыла не было еще. Мы поняли, что в режиме санкций мы можем многое сделать сами. И автомобилестроение, приборостроение, микроэлектроника, фармацевтика и так далее, - то, что мы сейчас тоже развиваем в Москве", - сказал Собянин. По его словам, Москва готова работать в этих направлениях.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, сергей собянин, владимир путин, политика, послание президента федеральному собранию — 2024