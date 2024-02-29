https://ria.ru/20240229/poslanie-1930274679.html
Послание во многом стало предвыборной кампанией Путина, сообщил Песков
Послание во многом стало предвыборной кампанией Путина, сообщил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
Послание во многом стало предвыборной кампанией Путина, сообщил Песков
Продолжительность послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что оно во многом представляет собой предвыборную программу... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:18
2024-02-29T15:18
2024-02-29T15:57
послание президента федеральному собранию — 2024
политика
владимир путин
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Продолжительность послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что оно во многом представляет собой предвыборную программу Путина как кандидата на президентских выборах 2024 года, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."То, что оно (послание) продолжительное - это однозначно, и, конечно, это обусловлено тем, что это, ну, во многом предвыборная программа кандидата", - сказал Песков в интервью телеканалу "Звезда".Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , политика, владимир путин, россия, дмитрий песков
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Политика, Владимир Путин, Россия, Дмитрий Песков
Послание во многом стало предвыборной кампанией Путина, сообщил Песков
Песков объяснил продолжительность послания элементами предвыборной кампании