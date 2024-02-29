https://ria.ru/20240229/poslanie-1930160752.html

Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков

Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков - РИА Новости, 29.02.2024

Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, во многом... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:38

2024-02-29T11:38

2024-02-29T11:49

выборы президента россии — 2024

политика

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, во многом это будет его предвыборная программа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала"."С одной стороны, это конституционная обязанность президента, выступать с посланием Федеральному Собранию. В этом году это совпадает с президентскими выборами. Путин, будучи действующим президентом, сегодня оглашает послание еще как кандидат в президенты, за две недели до выборов, собственно, президентских. Конечно, во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идет на выборы", - заявил Песков.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Кирилл Волков

политика, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, дмитрий песков