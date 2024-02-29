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Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:38 29.02.2024 (обновлено: 11:49 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930160752.html
Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков
Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, во многом... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:38
2024-02-29T11:49
выборы президента россии — 2024
политика
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, во многом это будет его предвыборная программа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала"."С одной стороны, это конституционная обязанность президента, выступать с посланием Федеральному Собранию. В этом году это совпадает с президентскими выборами. Путин, будучи действующим президентом, сегодня оглашает послание еще как кандидат в президенты, за две недели до выборов, собственно, президентских. Конечно, во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идет на выборы", - заявил Песков.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html
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политика, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия, владимир путин, дмитрий песков
Выборы президента России — 2024, Политика, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков

Песков: Путин огласит послание как президент и как кандидат на выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, во многом это будет его предвыборная программа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала".
"С одной стороны, это конституционная обязанность президента, выступать с посланием Федеральному Собранию. В этом году это совпадает с президентскими выборами. Путин, будучи действующим президентом, сегодня оглашает послание еще как кандидат в президенты, за две недели до выборов, собственно, президентских. Конечно, во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идет на выборы", - заявил Песков.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Год семьи и выборов. Путин расскажет, что ждет Россию
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Выборы президента России — 2024ПолитикаПослание президента Федеральному Собранию —  2024 РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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