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Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков
Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, во многом... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:38
2024-02-29T11:38
2024-02-29T11:49
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, во многом это будет его предвыборная программа, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала"."С одной стороны, это конституционная обязанность президента, выступать с посланием Федеральному Собранию. В этом году это совпадает с президентскими выборами. Путин, будучи действующим президентом, сегодня оглашает послание еще как кандидат в президенты, за две недели до выборов, собственно, президентских. Конечно, во многом это будет и программа, с которой кандидат Путин идет на выборы", - заявил Песков.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выборы президента России — 2024, Политика, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин огласит послание парламенту в двух ипостасях, сообщил Песков
Песков: Путин огласит послание как президент и как кандидат на выборах