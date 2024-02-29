https://ria.ru/20240229/poslanie-1930138099.html
Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина
Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина
Герои спецоперации прибыли в Гостиный двор, где президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:30
2024-02-29T10:30
2024-02-29T10:47
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политика
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послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Герои спецоперации прибыли в Гостиный двор, где президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, передает корреспондент РИА Новости. Выступление, как ожидается, начнется в 12.00 мск. Участники спецоперации не впервые приглашаются на мероприятие, они также присутствовали на послании в прошлом году.
https://ria.ru/20240226/poslanie-1929459004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия
Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина
Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина Федеральному собранию
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Герои спецоперации прибыли в Гостиный двор, где президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, передает корреспондент РИА Новости.
Выступление, как ожидается, начнется в 12.00 мск.
Участники спецоперации не впервые приглашаются на мероприятие, они также присутствовали на послании в прошлом году.
Эксперты рассказали, на чем может сфокусироваться Путин в своем послании