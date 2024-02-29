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Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
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10:30 29.02.2024 (обновлено: 10:47 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930138099.html
Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина
Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина
Герои спецоперации прибыли в Гостиный двор, где президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:30
2024-02-29T10:47
специальная военная операция на украине
политика
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Герои спецоперации прибыли в Гостиный двор, где президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, передает корреспондент РИА Новости. Выступление, как ожидается, начнется в 12.00 мск. Участники спецоперации не впервые приглашаются на мероприятие, они также присутствовали на послании в прошлом году.
https://ria.ru/20240226/poslanie-1929459004.html
россия
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политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 , россия
Специальная военная операция на Украине, Политика, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Россия
Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина

Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина Федеральному собранию

© RIA_Kremlinpool/TelegramГерои спецоперации прибыли в Гостиный двор, где президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию
Герои спецоперации прибыли в Гостиный двор, где президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию
© RIA_Kremlinpool/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Герои спецоперации прибыли в Гостиный двор, где президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, передает корреспондент РИА Новости.
Выступление, как ожидается, начнется в 12.00 мск.
Участники спецоперации не впервые приглашаются на мероприятие, они также присутствовали на послании в прошлом году.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Россия
 
 
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