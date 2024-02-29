https://ria.ru/20240229/poslanie-1930138099.html

Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина

Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина - РИА Новости, 29.02.2024

Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина

Герои спецоперации прибыли в Гостиный двор, где президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:30

2024-02-29T10:30

2024-02-29T10:47

специальная военная операция на украине

политика

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930141199_0:241:1280:961_1920x0_80_0_0_133598371e6cc4856b7b5baaf8b378b1.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Герои спецоперации прибыли в Гостиный двор, где президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию, передает корреспондент РИА Новости. Выступление, как ожидается, начнется в 12.00 мск. Участники спецоперации не впервые приглашаются на мероприятие, они также присутствовали на послании в прошлом году.

https://ria.ru/20240226/poslanie-1929459004.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия