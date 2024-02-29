https://ria.ru/20240229/poslanie-1930137531.html
Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия"
Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия" - РИА Новости, 29.02.2024
Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия"
Послание президента РФ Владимира Путина будут транслировать на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:27
2024-02-29T10:27
2024-02-29T10:27
выставка-форум "россия"
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
россия
политика
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853337977_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1ee8bfbce1d065c68fb49ca449e6fc90.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина будут транслировать на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы. Послание Путина Федеральному собранию состоится в полдень в Гостином дворе. "Трансляция послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Павильон №75 (Зал А, зона деловой программы, большой конференц-зал)", - говорится в сообщении. Посмотреть трансляцию также можно будет на сайте выставки и страницах выставки в VK и OK.
https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html
https://ria.ru/20240228/poslanie-1930043925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, политика, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Россия, Политика, Выставка-форум "Россия"
Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия"
Послание Путина Федеральному собранию будут транслировать на выставке "Россия"
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина будут транслировать на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы.
Послание Путина Федеральному собранию состоится в полдень в Гостином дворе.
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"Трансляция послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Павильон №75 (Зал А, зона деловой программы, большой конференц-зал)", - говорится в сообщении.
Посмотреть трансляцию также можно будет на сайте выставки и страницах выставки в VK и OK.
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