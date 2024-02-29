https://ria.ru/20240229/poslanie-1930137531.html

Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия"

Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия" - РИА Новости, 29.02.2024

Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия"

Послание президента РФ Владимира Путина будут транслировать на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:27

2024-02-29T10:27

2024-02-29T10:27

выставка-форум "россия"

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

россия

политика

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина будут транслировать на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы. Послание Путина Федеральному собранию состоится в полдень в Гостином дворе. "Трансляция послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Павильон №75 (Зал А, зона деловой программы, большой конференц-зал)", - говорится в сообщении. Посмотреть трансляцию также можно будет на сайте выставки и страницах выставки в VK и OK.

https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, россия, политика, выставка-форум "россия"