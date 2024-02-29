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Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия" - РИА Новости, 29.02.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
10:27 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930137531.html
Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия"
Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия" - РИА Новости, 29.02.2024
Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия"
Послание президента РФ Владимира Путина будут транслировать на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:27
2024-02-29T10:27
выставка-форум "россия"
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
россия
политика
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина будут транслировать на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы. Послание Путина Федеральному собранию состоится в полдень в Гостином дворе. "Трансляция послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Павильон №75 (Зал А, зона деловой программы, большой конференц-зал)", - говорится в сообщении. Посмотреть трансляцию также можно будет на сайте выставки и страницах выставки в VK и OK.
https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html
https://ria.ru/20240228/poslanie-1930043925.html
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послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, россия, политика, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Россия, Политика, Выставка-форум "Россия"
Послание Путина будут транслировать на выставке "Россия"

Послание Путина Федеральному собранию будут транслировать на выставке "Россия"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПеред началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином Дворе
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Перед началом ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в Гостином Дворе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Послание президента РФ Владимира Путина будут транслировать на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, сообщили организаторы.
Послание Путина Федеральному собранию состоится в полдень в Гостином дворе.
Президент России Владимир Путин перед началом ежегодного послания Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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"Трансляция послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Павильон №75 (Зал А, зона деловой программы, большой конференц-зал)", - говорится в сообщении.
Посмотреть трансляцию также можно будет на сайте выставки и страницах выставки в VK и OK.
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