https://ria.ru/20240229/poslanie-1930107605.html
Слуцкий рассказал, чего ждет от послания Путина
Слуцкий рассказал, чего ждет от послания Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Слуцкий рассказал, чего ждет от послания Путина
Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что ожидает от послания президента России Владимира Путина... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T02:13
2024-02-29T02:13
2024-02-29T02:13
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что ожидает от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию поручений по усиленному развитию регионов. Президент обратится к Федеральному собранию с очередным посланием в четверг. "Ожидаем, что глава государства даст необходимые поручения Федеральному собранию и правительству по созданию механизмов, направленных на усиленное развитие регионов. Важно обеспечить достойный уровень жизни наших граждан в любой точке страны, когда каждый может пользоваться качественной медициной, современным транспортом, получать хорошее образование", – сказал Слуцкий. По его словам, можно ожидать, что Путин разовьет ключевые положения Концепции внешней политики России. Также депутат выразил уверенность, что послание придаст импульс дальнейшему укреплению позиций России в мире. "В настоящее время международная миссия России – внести вклад в формирование нового, более справедливого мирового порядка. И в этом новом мире не будет места кровавым гегемонам и разжигателям войн", – отметил политик.
https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html
https://ria.ru/20240229/poslaniya-1929950052.html
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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Слуцкий рассказал, чего ждет от послания Путина
Слуцкий ждет от послания Путина поручений по усиленному развитию регионов
МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что ожидает от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию поручений по усиленному развитию регионов.
Президент обратится к Федеральному собранию с очередным посланием в четверг.
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"Ожидаем, что глава государства даст необходимые поручения Федеральному собранию и правительству по созданию механизмов, направленных на усиленное развитие регионов. Важно обеспечить достойный уровень жизни наших граждан в любой точке страны, когда каждый может пользоваться качественной медициной, современным транспортом, получать хорошее образование", – сказал Слуцкий.
По его словам, можно ожидать, что Путин разовьет ключевые положения Концепции внешней политики России.
Также депутат выразил уверенность, что послание придаст импульс дальнейшему укреплению позиций России в мире.
"В настоящее время международная миссия России – внести вклад в формирование нового, более справедливого мирового порядка. И в этом новом мире не будет места кровавым гегемонам и разжигателям войн", – отметил политик.
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