https://ria.ru/20240229/poslanie-1930107605.html

Слуцкий рассказал, чего ждет от послания Путина

Слуцкий рассказал, чего ждет от послания Путина - РИА Новости, 29.02.2024

Слуцкий рассказал, чего ждет от послания Путина

Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что ожидает от послания президента России Владимира Путина... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T02:13

2024-02-29T02:13

2024-02-29T02:13

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев – РИА Новости. Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что ожидает от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию поручений по усиленному развитию регионов. Президент обратится к Федеральному собранию с очередным посланием в четверг. "Ожидаем, что глава государства даст необходимые поручения Федеральному собранию и правительству по созданию механизмов, направленных на усиленное развитие регионов. Важно обеспечить достойный уровень жизни наших граждан в любой точке страны, когда каждый может пользоваться качественной медициной, современным транспортом, получать хорошее образование", – сказал Слуцкий. По его словам, можно ожидать, что Путин разовьет ключевые положения Концепции внешней политики России. Также депутат выразил уверенность, что послание придаст импульс дальнейшему укреплению позиций России в мире. "В настоящее время международная миссия России – внести вклад в формирование нового, более справедливого мирового порядка. И в этом новом мире не будет места кровавым гегемонам и разжигателям войн", – отметил политик.

https://ria.ru/20240229/putin-1929751362.html

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политика, россия, леонид слуцкий (политик), владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024