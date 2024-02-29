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Белый дом заявил, что нет вариантов помочь Украине в обход конгресса - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/pomosch-1930364189.html
Белый дом заявил, что нет вариантов помочь Украине в обход конгресса
Белый дом заявил, что нет вариантов помочь Украине в обход конгресса - РИА Новости, 29.02.2024
Белый дом заявил, что нет вариантов помочь Украине в обход конгресса
Белый дом заявил, что по-прежнему не видит возможности возобновить военную помощь Украине без утверждения конгрессом запроса на дополнительное финансирование. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T22:34
2024-02-29T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джо байден
g7
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Белый дом заявил, что по-прежнему не видит возможности возобновить военную помощь Украине без утверждения конгрессом запроса на дополнительное финансирование. В местных СМИ появились сообщения о том, что президент США Джо Байден ждет от G7 плана использования замороженных российских активов, а Пентагон рассматривает вариант поставок за счет остающихся у него четырех миллиардов долларов, несмотря на отсутствие средств на восполнение своих арсеналов. "Альтернативы ему нет, ему просто нет альтернативы. На этот счет не стоит заблуждаться", - сказала журналистами заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Законопроект о выделении 60 миллиардов долларов на возобновление американской помощи Украине был утвержден в сенате, но забуксовал в палате представителей, которую контролирует республиканская оппозиция. "Это экстренный вопрос, для украинцев его экстренность растет с каждым днем", - сказала Далтон, добавив, что последствия бездействия конгресса "уже видны на картах".
https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928121553.html
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в мире, украина, сша, джо байден, g7, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, G7, Министерство обороны США
Белый дом заявил, что нет вариантов помочь Украине в обход конгресса

Белый дом: возможности возобновить военную помощь Украине в обход конгресса нет

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Белый дом заявил, что по-прежнему не видит возможности возобновить военную помощь Украине без утверждения конгрессом запроса на дополнительное финансирование.
В местных СМИ появились сообщения о том, что президент США Джо Байден ждет от G7 плана использования замороженных российских активов, а Пентагон рассматривает вариант поставок за счет остающихся у него четырех миллиардов долларов, несмотря на отсутствие средств на восполнение своих арсеналов.
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"Альтернативы ему нет, ему просто нет альтернативы. На этот счет не стоит заблуждаться", - сказала журналистами заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.
Законопроект о выделении 60 миллиардов долларов на возобновление американской помощи Украине был утвержден в сенате, но забуксовал в палате представителей, которую контролирует республиканская оппозиция.
"Это экстренный вопрос, для украинцев его экстренность растет с каждым днем", - сказала Далтон, добавив, что последствия бездействия конгресса "уже видны на картах".
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