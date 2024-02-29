https://ria.ru/20240229/pomosch-1930364189.html

Белый дом заявил, что нет вариантов помочь Украине в обход конгресса

Белый дом заявил, что нет вариантов помочь Украине в обход конгресса - РИА Новости, 29.02.2024

Белый дом заявил, что нет вариантов помочь Украине в обход конгресса

Белый дом заявил, что по-прежнему не видит возможности возобновить военную помощь Украине без утверждения конгрессом запроса на дополнительное финансирование. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T22:34

2024-02-29T22:34

2024-02-29T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

g7

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 29 фев – РИА Новости. Белый дом заявил, что по-прежнему не видит возможности возобновить военную помощь Украине без утверждения конгрессом запроса на дополнительное финансирование. В местных СМИ появились сообщения о том, что президент США Джо Байден ждет от G7 плана использования замороженных российских активов, а Пентагон рассматривает вариант поставок за счет остающихся у него четырех миллиардов долларов, несмотря на отсутствие средств на восполнение своих арсеналов. "Альтернативы ему нет, ему просто нет альтернативы. На этот счет не стоит заблуждаться", - сказала журналистами заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. Законопроект о выделении 60 миллиардов долларов на возобновление американской помощи Украине был утвержден в сенате, но забуксовал в палате представителей, которую контролирует республиканская оппозиция. "Это экстренный вопрос, для украинцев его экстренность растет с каждым днем", - сказала Далтон, добавив, что последствия бездействия конгресса "уже видны на картах".

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928121553.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

украина

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, джо байден, g7, министерство обороны сша