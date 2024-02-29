https://ria.ru/20240229/polsha-1930295951.html

В Польше прокуратура продолжит расследование авиакатастрофы под Смоленском

В Польше прокуратура продолжит расследование авиакатастрофы под Смоленском - РИА Новости, 29.02.2024

В Польше прокуратура продолжит расследование авиакатастрофы под Смоленском

Польша продолжает расследование авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб тогдашний президент страны Лех Качиньский, сообщает радиостанция RMF... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:19

2024-02-29T16:19

2024-02-29T16:19

в мире

польша

лех качиньский

межгосударственный авиационный комитет

ту-154

антони мачеревич

смоленск

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ВАРШАВА, 29 фев - РИА Новости. Польша продолжает расследование авиакатастрофы под Смоленском в 2010 году, в которой погиб тогдашний президент страны Лех Качиньский, сообщает радиостанция RMF FM. Польский "борт №1" Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный" 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели. Несмотря на заключения польской правительственной комиссии и Международного авиационного комитета (МАК) о виновности экипажа, Польша в 2015 году создала новую комиссию по расследованию данной катастрофы. Ликвидировали ее лишь в декабре прошлого года после смены правительства. "Новое руководство прокуратуры приняло решение о продолжении расследования смоленской катастрофы, проводимого предшественниками", - говорится в сообщении. Уточняется, что срок расследования уголовного дела пока был продлен до конца текущего года. "Следователи будут ждать результатов работы международной экспертной группы, у которой предшественники заказали экспертизу - в том числе по исследованию останков машины на наличие взрывчатых веществ", - говорится в сообщении. Ожидается, что в августе в Национальную прокуратуру поступит комплексное заключение экспертов. Тогда начнется перевод документации с английского языка, что займет несколько месяцев из-за объема соответствующих материалов и использования в них специальной лексики. "Только после перевода заключение оценят прокуроры и на его основе смогут принимать процессуальные решения. Это означает, что смоленское расследование точно не закончится в этом году", - говорится в сообщении. Через год после трагедии МАК объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами - недостатки в подготовке летчиков президентского отряда. Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Тогдашнее правительство Польши не согласилось с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решило создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу. Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти и утверждала, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении трех российских авиационных диспетчеров. В декабре прошлого года министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Польские власти также отказались от версий о вине России в катастрофе. Комментируя данное решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия всегда была против того, чтобы политизировать страшную аварию, которая унесла столько жизней, и выразил надежду, что эта страница будет перевернута.

https://ria.ru/20240207/polsha-1925837983.html

https://ria.ru/20231215/mo-1916070541.html

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в мире, польша, лех качиньский, межгосударственный авиационный комитет, ту-154, антони мачеревич, смоленск, россия, дмитрий песков, расследование причин авиакатастрофы польского ту-154 под смоленском