Глава минобороны Польши заявил, что страна не направит войска на Украину
Министр обороны Косиняк-Камыш заявил, что Польша не направит войска на Украину
© Фото : Ministerstwo Obrony NarodowejПольские военнослужащие
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej
Польские военнослужащие. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил в эфире Польского радио, что республика не будет направлять войска на Украину.
"Нет таких планов. Польша не пошлет свои войска на Украину. Мы об этом говорили ясно и выразительно – и я, и господин президент и премьер. Здесь нет никаких недомолвок. Нет таких планов", - сказал Косиняк-Камыш.
Он отметил, что в рамках помощи Украине Польша готова продолжать "совместные закупки боеприпасов, помощь в закупке техники".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.