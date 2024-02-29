Рейтинг@Mail.ru
Глава минобороны Польши заявил, что страна не направит войска на Украину - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/polsha-1930143365.html
Глава минобороны Польши заявил, что страна не направит войска на Украину
Глава минобороны Польши заявил, что страна не направит войска на Украину - РИА Новости, 29.02.2024
Глава минобороны Польши заявил, что страна не направит войска на Украину
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил в эфире Польского радио, что республика не будет направлять войска на Украину. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:52
2024-02-29T10:52
в мире
украина
россия
польша
олаф шольц
эммануэль макрон
борис писториус
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596056847_109:138:1151:724_1920x0_80_0_0_203baeeb9524ab1484547874419336b3.jpg
ВАРШАВА, 29 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил в эфире Польского радио, что республика не будет направлять войска на Украину. "Нет таких планов. Польша не пошлет свои войска на Украину. Мы об этом говорили ясно и выразительно – и я, и господин президент и премьер. Здесь нет никаких недомолвок. Нет таких планов", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что в рамках помощи Украине Польша готова продолжать "совместные закупки боеприпасов, помощь в закупке техники". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930107787.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930088697.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1596056847_157:159:1010:799_1920x0_80_0_0_ea0083888ac865811973625b82e966b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, олаф шольц, эммануэль макрон, борис писториус, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, Борис Писториус, Евросоюз, НАТО
Глава минобороны Польши заявил, что страна не направит войска на Украину

Министр обороны Косиняк-Камыш заявил, что Польша не направит войска на Украину

© Фото : Ministerstwo Obrony NarodowejПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej
Польские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил в эфире Польского радио, что республика не будет направлять войска на Украину.
"Нет таких планов. Польша не пошлет свои войска на Украину. Мы об этом говорили ясно и выразительно – и я, и господин президент и премьер. Здесь нет никаких недомолвок. Нет таких планов", - сказал Косиняк-Камыш.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Отправку французских войск расценят как оккупацию Украины, заявили в ГД
Вчера, 02:27
Он отметил, что в рамках помощи Украине Польша готова продолжать "совместные закупки боеприпасов, помощь в закупке техники".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Госдеп заявил, что США не будут отправлять войска на Украину
28 февраля, 21:30
 
В миреУкраинаРоссияПольшаОлаф ШольцЭммануэль МакронБорис ПисториусЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала