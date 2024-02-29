https://ria.ru/20240229/polsha-1930143365.html

Глава минобороны Польши заявил, что страна не направит войска на Украину

Глава минобороны Польши заявил, что страна не направит войска на Украину - РИА Новости, 29.02.2024

Глава минобороны Польши заявил, что страна не направит войска на Украину

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил в эфире Польского радио, что республика не будет направлять войска на Украину. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:52

2024-02-29T10:52

2024-02-29T10:52

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ВАРШАВА, 29 фев – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил в эфире Польского радио, что республика не будет направлять войска на Украину. "Нет таких планов. Польша не пошлет свои войска на Украину. Мы об этом говорили ясно и выразительно – и я, и господин президент и премьер. Здесь нет никаких недомолвок. Нет таких планов", - сказал Косиняк-Камыш. Он отметил, что в рамках помощи Украине Польша готова продолжать "совместные закупки боеприпасов, помощь в закупке техники". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Как сообщил ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240229/ukraina-1930107787.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1930088697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, польша, олаф шольц, эммануэль макрон, борис писториус, евросоюз, нато