https://ria.ru/20240229/podderzhka-1930280438.html

Поддержка участников СВО является приоритетом для властей Петербурга

Поддержка участников СВО является приоритетом для властей Петербурга - РИА Новости, 29.02.2024

Поддержка участников СВО является приоритетом для властей Петербурга

Поддержка участников СВО и членов их семей является важнейшим направлением работы для правительства Санкт-Петербурга, эти вопросы находятся на личном контроле... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:35

2024-02-29T15:35

2024-02-29T15:35

общество

санкт-петербург

россия

александр беглов

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Поддержка участников СВО и членов их семей является важнейшим направлением работы для правительства Санкт-Петербурга, эти вопросы находятся на личном контроле губернатора города Александра Беглова, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей участников специальной военной операции. "В Петербурге поддержка участников СВО и членов их семей является важнейшим направлением работы правительства города. Все вопросы, касающиеся поддержки участников СВО и их близких, находятся на личном контроле губернатора", - говорится в сообщении. При губернаторе Петербурга был создан совет по оказанию такой поддержки, в состав которого вошли члены семей участников специальной военной операции. "Петербург одним из первых организовал работу по социальному сопровождению семей участников СВО. За каждой семьей закреплен специальный куратор. Он постоянно на связи и с семьей, и с исполнительными органами и учреждениями", - сказал Беглов. В настоящее время с семьями уже работают 770 социальных кураторов. Они помогают в разрешении различных жизненных проблем. В частности, оказывается помощь по устройству ребенка в детский сад без очереди, содействие в трудоустройстве взрослых членов семьи или организация помощи социальных участковых родителям военнослужащего. Также налажена система психологической и юридической помощи. В городе отработаны вопросы обеспечения социально-медицинской реабилитации. "Также адресно по всем вопросам в Петербурге сопровождаем ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов. Этим заняты социальные координаторы нашего филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отчества", - отметил губернатор. По его словам, наряду с мерами поддержки на федеральном уровне, за реализацию которых отвечает министерство обороны РФ, в Петербурге разработан собственный комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. В их числе - единовременная материальная помощь при заключении контракта в размере 500 тысяч рублей, единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей детям участников СВО к Новому году. Также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей выделяется Героям РФ или награжденным орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Также для детей участников спецоперации в Петербурге были оперативно установлены дополнительные меры социальной поддержки. Среди них – бесплатное питание в течение учебного дня, бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта и в метро, бесплатные путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20240226/peterburg-1929637504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024