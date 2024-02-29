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Поддержка участников СВО является приоритетом для властей Петербурга - РИА Новости, 29.02.2024
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15:35 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/podderzhka-1930280438.html
Поддержка участников СВО является приоритетом для властей Петербурга
Поддержка участников СВО является приоритетом для властей Петербурга - РИА Новости, 29.02.2024
Поддержка участников СВО является приоритетом для властей Петербурга
Поддержка участников СВО и членов их семей является важнейшим направлением работы для правительства Санкт-Петербурга, эти вопросы находятся на личном контроле... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:35
2024-02-29T15:35
общество
санкт-петербург
россия
александр беглов
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Поддержка участников СВО и членов их семей является важнейшим направлением работы для правительства Санкт-Петербурга, эти вопросы находятся на личном контроле губернатора города Александра Беглова, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей участников специальной военной операции. "В Петербурге поддержка участников СВО и членов их семей является важнейшим направлением работы правительства города. Все вопросы, касающиеся поддержки участников СВО и их близких, находятся на личном контроле губернатора", - говорится в сообщении. При губернаторе Петербурга был создан совет по оказанию такой поддержки, в состав которого вошли члены семей участников специальной военной операции. "Петербург одним из первых организовал работу по социальному сопровождению семей участников СВО. За каждой семьей закреплен специальный куратор. Он постоянно на связи и с семьей, и с исполнительными органами и учреждениями", - сказал Беглов. В настоящее время с семьями уже работают 770 социальных кураторов. Они помогают в разрешении различных жизненных проблем. В частности, оказывается помощь по устройству ребенка в детский сад без очереди, содействие в трудоустройстве взрослых членов семьи или организация помощи социальных участковых родителям военнослужащего. Также налажена система психологической и юридической помощи. В городе отработаны вопросы обеспечения социально-медицинской реабилитации. "Также адресно по всем вопросам в Петербурге сопровождаем ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов. Этим заняты социальные координаторы нашего филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отчества", - отметил губернатор. По его словам, наряду с мерами поддержки на федеральном уровне, за реализацию которых отвечает министерство обороны РФ, в Петербурге разработан собственный комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. В их числе - единовременная материальная помощь при заключении контракта в размере 500 тысяч рублей, единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей детям участников СВО к Новому году. Также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей выделяется Героям РФ или награжденным орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Также для детей участников спецоперации в Петербурге были оперативно установлены дополнительные меры социальной поддержки. Среди них – бесплатное питание в течение учебного дня, бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта и в метро, бесплатные путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
https://ria.ru/20240226/peterburg-1929637504.html
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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 

Поддержка участников СВО является приоритетом для властей Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Вид на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 фев – РИА Новости. Поддержка участников СВО и членов их семей является важнейшим направлением работы для правительства Санкт-Петербурга, эти вопросы находятся на личном контроле губернатора города Александра Беглова, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил, что поручил органам власти и дальше поддерживать членов семей участников специальной военной операции.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
Вчера, 14:34
"В Петербурге поддержка участников СВО и членов их семей является важнейшим направлением работы правительства города. Все вопросы, касающиеся поддержки участников СВО и их близких, находятся на личном контроле губернатора", - говорится в сообщении.
При губернаторе Петербурга был создан совет по оказанию такой поддержки, в состав которого вошли члены семей участников специальной военной операции.
«
"Петербург одним из первых организовал работу по социальному сопровождению семей участников СВО. За каждой семьей закреплен специальный куратор. Он постоянно на связи и с семьей, и с исполнительными органами и учреждениями", - сказал Беглов.
В настоящее время с семьями уже работают 770 социальных кураторов. Они помогают в разрешении различных жизненных проблем. В частности, оказывается помощь по устройству ребенка в детский сад без очереди, содействие в трудоустройстве взрослых членов семьи или организация помощи социальных участковых родителям военнослужащего.
Также налажена система психологической и юридической помощи. В городе отработаны вопросы обеспечения социально-медицинской реабилитации.
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Петербург накопил богатый опыт поддержки участников СВО и готов им делиться
26 февраля, 19:38
"Также адресно по всем вопросам в Петербурге сопровождаем ветеранов боевых действий и семьи погибших бойцов. Этим заняты социальные координаторы нашего филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отчества", - отметил губернатор.
По его словам, наряду с мерами поддержки на федеральном уровне, за реализацию которых отвечает министерство обороны РФ, в Петербурге разработан собственный комплекс мер поддержки участников СВО и членов их семей. В их числе - единовременная материальная помощь при заключении контракта в размере 500 тысяч рублей, единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей детям участников СВО к Новому году. Также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей выделяется Героям РФ или награжденным орденами за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО.
Также для детей участников спецоперации в Петербурге были оперативно установлены дополнительные меры социальной поддержки. Среди них – бесплатное питание в течение учебного дня, бесплатный проезд на социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта и в метро, бесплатные путевки в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
"Время героев". Послание Путина Федеральному собранию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

Президент РФ Владимир Путин перед выступлением с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
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1 из 12
© РИА Новости / POOL

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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4 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
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5 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием к Федеральному собранию

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
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10 из 12
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

Люди смотрят трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в кинотеатре в ТРК Шкиперский молл в Санкт-Петербурге

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Участник турнира Игры Будущего смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному Собранию в Казани

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 12

Глава государства начал выступление с благодарности российским бойцам на фронте. Он назвал их настоящей элитой страны и анонсировал запуск программы "Время героев" для ветеранов и участников СВО.

© РИА Новости / POOL
2 из 12

Боевые возможности ВС России увеличились многократно, стратегические ядерные силы находятся в состоянии полной готовности, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Путин также заявил, что новые тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Сармат" поставили в войска. Он пообещал скоро продемонстрировать МБР "Сармат" на боевом дежурстве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Президент России объявил о запуске новых национальных проектов: "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 12

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев перед началом послания Путина Федеральному Собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 12

Глава государства предложил сформировать финансовый план развития России на ближайшие шесть лет и назвал параметры, которых должна достичь экономика к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
7 из 12

Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов перед началом послания Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

Российский лидер также затронул тему образования. Он призвал усовершенствовать формат ЕГЭ, поскольку этот экзамен по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 12

Послание президента продлилось более двух часов. Его бесплатно показывали в нескольких десятках кинотеатров по всей России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Участник турнира "Игры будущего" в Казани смотрит трансляцию ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ОбществоСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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