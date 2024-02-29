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Готовились долго. В США раскрыли план удара ЦРУ по России - РИА Новости, 29.02.2024
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20:53 29.02.2024 (обновлено: 21:08 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/plan-1930352777.html
Готовились долго. В США раскрыли план удара ЦРУ по России
Готовились долго. В США раскрыли план удара ЦРУ по России - РИА Новости, 29.02.2024
Готовились долго. В США раскрыли план удара ЦРУ по России
Центральное разведывательное управление США планировало нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали строить военные базы для этой цели,... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:53
2024-02-29T21:08
политика
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сша
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скотт риттер
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США планировало нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали строить военные базы для этой цели, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."После поддержанного ЦРУ переворота в феврале 2014 года американская разведка совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских рубежей с единственной целью — атаковать Россию", — рассказал эксперт.Он напомнил, что именно об этой угрозе со стороны западных разведок и армий постоянно говорил российский лидер Владимир Путин. По словам Риттера, визит директора ЦРУ на Украину — это гораздо более важное событие, чем поездка американского президента в Киев.Ранее Путин неоднократно заявлял, что на Украине не произошло бы военных действий, если бы не случился государственный переворот. Как отметил глава государства, в течение многих лет НАТО расширяла инфраструктуру на территории соседней республики, превращая ее во враждебную Москве "анти-Россию".Чтобы предотвратить создание такого военного плацдарма, Россия проводит специальную операцию по демилитаризации соседней республики, заявил он.
https://ria.ru/20240229/putin-1930307357.html
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политика, украина, сша, россия, скотт риттер, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато
Политика, Украина, США, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
Готовились долго. В США раскрыли план удара ЦРУ по России

Риттер: ЦРУ планировало ударить по России с военных баз на территории Украины

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США планировало нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали строить военные базы для этой цели, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«
"После поддержанного ЦРУ переворота в феврале 2014 года американская разведка совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских рубежей с единственной целью — атаковать Россию", — рассказал эксперт.
Он напомнил, что именно об этой угрозе со стороны западных разведок и армий постоянно говорил российский лидер Владимир Путин. По словам Риттера, визит директора ЦРУ на Украину — это гораздо более важное событие, чем поездка американского президента в Киев.
Ранее Путин неоднократно заявлял, что на Украине не произошло бы военных действий, если бы не случился государственный переворот. Как отметил глава государства, в течение многих лет НАТО расширяла инфраструктуру на территории соседней республики, превращая ее во враждебную Москве "анти-Россию".
Чтобы предотвратить создание такого военного плацдарма, Россия проводит специальную операцию по демилитаризации соседней республики, заявил он.
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ПолитикаУкраинаСШАРоссияСкотт РиттерВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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