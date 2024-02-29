https://ria.ru/20240229/plan-1930352777.html

Готовились долго. В США раскрыли план удара ЦРУ по России

Готовились долго. В США раскрыли план удара ЦРУ по России - РИА Новости, 29.02.2024

Готовились долго. В США раскрыли план удара ЦРУ по России

Центральное разведывательное управление США планировало нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали строить военные базы для этой цели,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:53

2024-02-29T20:53

2024-02-29T21:08

политика

украина

сша

россия

скотт риттер

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Центральное разведывательное управление США планировало нанести удар по России с территории Украины, где с 2014 года начали строить военные базы для этой цели, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works."После поддержанного ЦРУ переворота в феврале 2014 года американская разведка совместно с украинскими коллегами начала строительство баз у российских рубежей с единственной целью — атаковать Россию", — рассказал эксперт.Он напомнил, что именно об этой угрозе со стороны западных разведок и армий постоянно говорил российский лидер Владимир Путин. По словам Риттера, визит директора ЦРУ на Украину — это гораздо более важное событие, чем поездка американского президента в Киев.Ранее Путин неоднократно заявлял, что на Украине не произошло бы военных действий, если бы не случился государственный переворот. Как отметил глава государства, в течение многих лет НАТО расширяла инфраструктуру на территории соседней республики, превращая ее во враждебную Москве "анти-Россию".Чтобы предотвратить создание такого военного плацдарма, Россия проводит специальную операцию по демилитаризации соседней республики, заявил он.

https://ria.ru/20240229/putin-1930307357.html

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политика, украина, сша, россия, скотт риттер, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), нато