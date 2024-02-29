https://ria.ru/20240229/pistorius-1930322903.html
В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море
В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море - РИА Новости, 29.02.2024
В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море
Депутаты бундестага раскритиковали министра обороны Германии Бориса Писториуса из-за того, что ведомство замалчивает инцидент в Красном море, при котором... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:00
2024-02-29T18:00
2024-02-29T18:00
в мире
красное море
германия
борис писториус
bild
хдс/хсс
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6a76487f7a2262aacc0bea3768eb05a.jpg
БЕРЛИН, 29 фев - РИА Новости. Депутаты бундестага раскритиковали министра обороны Германии Бориса Писториуса из-за того, что ведомство замалчивает инцидент в Красном море, при котором немецкий фрегат по ошибке обстрелял американский беспилотник, пишет издание Bild. Ранее ряд немецких СМИ сообщили, что немецкий фрегат "Гессен", находящийся в рамках миссии "Аспидес" в Красном море, по ошибке атаковал БПЛА союзников, но промахнулся. Позднее телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил, что это был американский дрон MQ-9 Reaper. "Эксперты по обороне в Бундестаге считают, что их не проинформировали должным образом. Они сообщают о сокрытии информации", - пишет Bild. По данным издания, министерство обороны хоть и разослало во вторник доклад о сбитии двух дронов хуситов, но в документе ни словом не упомянут инцидент с попыткой сбить БПЛА союзников. "Хорошие новости объявляют сразу, но когда случаются казусы, все замалчивается. Такая информационная политика ведомства Бориса Писториуса - возмутительное отношение к парламенту", - заявил изданию депутат и эксперт по вопросам обороны от партии христианских демократов (ХДС) Инго Гедехенс. Он подчеркнул, что ситуация, в которой парламентариям, которые изначально и согласовали всю миссию, приходится узнавать о таких ситуациях из газет, является недопустимой. С критикой информационной политики ведомства выступил также представитель фракции ХДС/ХСС Флориан Хан, по оценке которого Писториус занят эгоистичным самовозвеличиванием вместо того, чтобы ответсвенно проинформировать парламент собственной страны о случившемся. Во вторник вечером вооруженные силы Германии (бундесвер) сообщили о том, что немецкий фрегат "Гессен", находящийся в рамках миссии "Аспидес" в Красном море, сбил два беспилотника хуситов.
https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html
https://ria.ru/20240228/makron-1929896282.html
красное море
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866865362_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e786fb86fc12be95fe79066b640c39fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, красное море, германия, борис писториус, bild, хдс/хсс, министерство обороны сша
В мире, Красное море, Германия, Борис Писториус, Bild, ХДС/ХСС, Министерство обороны США
В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море
В Германии обвинили Писториуса в замалчивании случая с попыткой сбить дрон США
БЕРЛИН, 29 фев - РИА Новости.
Депутаты бундестага раскритиковали министра обороны Германии Бориса Писториуса из-за того, что ведомство замалчивает инцидент в Красном море, при котором немецкий фрегат по ошибке обстрелял американский беспилотник, пишет издание Bild
.
Ранее ряд немецких СМИ сообщили, что немецкий фрегат "Гессен", находящийся в рамках миссии "Аспидес" в Красном море, по ошибке атаковал БПЛА союзников, но промахнулся. Позднее телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона
сообщил, что это был американский дрон MQ-9 Reaper.
Германия пытается предотвратить еще одну войну. Зря
«
"Эксперты по обороне в Бундестаге считают, что их не проинформировали должным образом. Они сообщают о сокрытии информации", - пишет Bild.
По данным издания, министерство обороны хоть и разослало во вторник доклад о сбитии двух дронов хуситов, но в документе ни словом не упомянут инцидент с попыткой сбить БПЛА союзников.
«
"Хорошие новости объявляют сразу, но когда случаются казусы, все замалчивается. Такая информационная политика ведомства Бориса Писториуса - возмутительное отношение к парламенту", - заявил изданию депутат и эксперт по вопросам обороны от партии христианских демократов (ХДС) Инго Гедехенс.
Он подчеркнул, что ситуация, в которой парламентариям, которые изначально и согласовали всю миссию, приходится узнавать о таких ситуациях из газет, является недопустимой.
С критикой информационной политики ведомства выступил также представитель фракции ХДС/ХСС Флориан Хан, по оценке которого Писториус занят эгоистичным самовозвеличиванием вместо того, чтобы ответсвенно проинформировать парламент собственной страны о случившемся.
Во вторник вечером вооруженные силы Германии (бундесвер) сообщили о том, что немецкий фрегат "Гессен", находящийся в рамках миссии "Аспидес" в Красном море, сбил два беспилотника хуситов.
Не только Макрон. В Германии раскрыли, кто планирует начать войну в Европе