https://ria.ru/20240229/pistorius-1930322903.html

В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море

В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море - РИА Новости, 29.02.2024

В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море

Депутаты бундестага раскритиковали министра обороны Германии Бориса Писториуса из-за того, что ведомство замалчивает инцидент в Красном море, при котором... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:00

2024-02-29T18:00

2024-02-29T18:00

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БЕРЛИН, 29 фев - РИА Новости. Депутаты бундестага раскритиковали министра обороны Германии Бориса Писториуса из-за того, что ведомство замалчивает инцидент в Красном море, при котором немецкий фрегат по ошибке обстрелял американский беспилотник, пишет издание Bild. Ранее ряд немецких СМИ сообщили, что немецкий фрегат "Гессен", находящийся в рамках миссии "Аспидес" в Красном море, по ошибке атаковал БПЛА союзников, но промахнулся. Позднее телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона сообщил, что это был американский дрон MQ-9 Reaper. "Эксперты по обороне в Бундестаге считают, что их не проинформировали должным образом. Они сообщают о сокрытии информации", - пишет Bild. По данным издания, министерство обороны хоть и разослало во вторник доклад о сбитии двух дронов хуситов, но в документе ни словом не упомянут инцидент с попыткой сбить БПЛА союзников. "Хорошие новости объявляют сразу, но когда случаются казусы, все замалчивается. Такая информационная политика ведомства Бориса Писториуса - возмутительное отношение к парламенту", - заявил изданию депутат и эксперт по вопросам обороны от партии христианских демократов (ХДС) Инго Гедехенс. Он подчеркнул, что ситуация, в которой парламентариям, которые изначально и согласовали всю миссию, приходится узнавать о таких ситуациях из газет, является недопустимой. С критикой информационной политики ведомства выступил также представитель фракции ХДС/ХСС Флориан Хан, по оценке которого Писториус занят эгоистичным самовозвеличиванием вместо того, чтобы ответсвенно проинформировать парламент собственной страны о случившемся. Во вторник вечером вооруженные силы Германии (бундесвер) сообщили о том, что немецкий фрегат "Гессен", находящийся в рамках миссии "Аспидес" в Красном море, сбил два беспилотника хуситов.

https://ria.ru/20240229/voyna-1930098097.html

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в мире, красное море, германия, борис писториус, bild, хдс/хсс, министерство обороны сша