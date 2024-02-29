https://ria.ru/20240229/peskov-1930162867.html

Песков назвал ЦРУ противником России

Песков назвал ЦРУ противником России - РИА Новости, 29.02.2024

Песков назвал ЦРУ противником России

Россия для американского ЦРУ является противником, они работают против РФ, и российские спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:45

2024-02-29T11:45

2024-02-29T11:59

россия

центральное разведывательное управление (цру)

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия для американского ЦРУ является противником, они работают против РФ, и российские спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой."Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем. Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма. И это есть сейчас. Мы противники для них, и они работают против нас. И наши спецслужбы участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями", - сказал Песков в эфире Первого канала.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

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россия, центральное разведывательное управление (цру), дмитрий песков