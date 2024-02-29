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Песков назвал ЦРУ противником России - РИА Новости, 29.02.2024
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11:45 29.02.2024 (обновлено: 11:59 29.02.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240229/peskov-1930162867.html
Песков назвал ЦРУ противником России
Песков назвал ЦРУ противником России - РИА Новости, 29.02.2024
Песков назвал ЦРУ противником России
Россия для американского ЦРУ является противником, они работают против РФ, и российские спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:45
2024-02-29T11:59
россия
центральное разведывательное управление (цру)
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия для американского ЦРУ является противником, они работают против РФ, и российские спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой."Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем. Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма. И это есть сейчас. Мы противники для них, и они работают против нас. И наши спецслужбы участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями", - сказал Песков в эфире Первого канала.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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россия, центральное разведывательное управление (цру), дмитрий песков
Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дмитрий Песков
Песков назвал ЦРУ противником России

Песков: Россия для ЦРУ является противником, они работают против нас

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Россия для американского ЦРУ является противником, они работают против РФ, и российские спецслужбы занимаются необходимыми контрдействиями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее издание New York Times со ссылкой на бывших и действующих чиновников Украины, США и Европы сообщило, что за последние восемь лет США при поддержке ЦРУ создали 12 секретных объектов на территории Украины вблизи ее границы с Россией, Украина превратилась в один из важнейших разведывательных плацдармов Вашингтона в борьбе с Москвой.
«
"Наверняка баз ЦРУ не 12, а гораздо больше. Это не секрет, и мы все это прекрасно знаем. Мы для ЦРУ являемся противниками. Это было во время Советского Союза, это было во время нашего советского и раннего российского романтизма. И это есть сейчас. Мы противники для них, и они работают против нас. И наши спецслужбы участвуют в этой борьбе и занимаются необходимыми контрдействиями", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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РоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дмитрий Песков
 
 
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