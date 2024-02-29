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Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
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11:41 29.02.2024 (обновлено: 11:58 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/peskov-1930161949.html
Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков
Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков
Правительство, администрация президента, эксперты, помощники главы государства принимают участие в подготовке послания, но финализируется текст самим... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:41
2024-02-29T11:58
политика
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство, администрация президента, эксперты, помощники главы государства принимают участие в подготовке послания, но финализируется текст самим президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Каждый год это коллективный труд, который все равно финализируется личными усилиями, личной работой президента. Так же было и в этот раз. Правительство принимает самое активное участие, администрация президента, эксперты, помощники главы государства непосредственно вовлечены в процесс наброски идей, предварительного согласования позиций, а потом уже это финализируется самим президентом", - сказал он в эфире Первого канала.В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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политика, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков

Песков: в подготовке послания принимают участие правительство и эксперты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство, администрация президента, эксперты, помощники главы государства принимают участие в подготовке послания, но финализируется текст самим президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Каждый год это коллективный труд, который все равно финализируется личными усилиями, личной работой президента. Так же было и в этот раз. Правительство принимает самое активное участие, администрация президента, эксперты, помощники главы государства непосредственно вовлечены в процесс наброски идей, предварительного согласования позиций, а потом уже это финализируется самим президентом", - сказал он в эфире Первого канала.
В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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ПолитикаПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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