https://ria.ru/20240229/peskov-1930161949.html
Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков
Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков
Правительство, администрация президента, эксперты, помощники главы государства принимают участие в подготовке послания, но финализируется текст самим... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:41
2024-02-29T11:41
2024-02-29T11:58
политика
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство, администрация президента, эксперты, помощники главы государства принимают участие в подготовке послания, но финализируется текст самим президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Каждый год это коллективный труд, который все равно финализируется личными усилиями, личной работой президента. Так же было и в этот раз. Правительство принимает самое активное участие, администрация президента, эксперты, помощники главы государства непосредственно вовлечены в процесс наброски идей, предварительного согласования позиций, а потом уже это финализируется самим президентом", - сказал он в эфире Первого канала.В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, дмитрий песков, россия
Политика, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков
Песков: в подготовке послания принимают участие правительство и эксперты
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство, администрация президента, эксперты, помощники главы государства принимают участие в подготовке послания, но финализируется текст самим президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Каждый год это коллективный труд, который все равно финализируется личными усилиями, личной работой президента. Так же было и в этот раз. Правительство принимает самое активное участие, администрация президента, эксперты, помощники главы государства непосредственно вовлечены в процесс наброски идей, предварительного согласования позиций, а потом уже это финализируется самим президентом", - сказал он в эфире Первого канала.
В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.
Герои СВО прибыли в Гостиный двор на послание Путина