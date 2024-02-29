https://ria.ru/20240229/peskov-1930161949.html

Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков

Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024

Текст послания Путин финализирует сам, заявил Песков

Правительство, администрация президента, эксперты, помощники главы государства принимают участие в подготовке послания, но финализируется текст самим... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:41

2024-02-29T11:41

2024-02-29T11:58

политика

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Правительство, администрация президента, эксперты, помощники главы государства принимают участие в подготовке послания, но финализируется текст самим президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Каждый год это коллективный труд, который все равно финализируется личными усилиями, личной работой президента. Так же было и в этот раз. Правительство принимает самое активное участие, администрация президента, эксперты, помощники главы государства непосредственно вовлечены в процесс наброски идей, предварительного согласования позиций, а потом уже это финализируется самим президентом", - сказал он в эфире Первого канала.В полдень президент РФ Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, дмитрий песков, россия