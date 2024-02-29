https://ria.ru/20240229/perspektivy-1930287075.html

РЭЦ рассказал о перспективных направлениях экспорта и выставках

РЭЦ рассказал о перспективных направлениях экспорта и выставках - РИА Новости, 29.02.2024

РЭЦ рассказал о перспективных направлениях экспорта и выставках

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) помогает бизнесу начать экспорт или увеличить продажи на внешних рынках, это в том числе можно сделать,... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:54

2024-02-29T15:54

2024-02-29T15:54

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экспорт

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) помогает бизнесу начать экспорт или увеличить продажи на внешних рынках, это в том числе можно сделать, присоединившись к международным бизнес-миссиям и выставкам при поддержке РЭЦ."Наиболее перспективными направлениями для участия в 2024 году являются: сельское хозяйство, машиностроение, строительство, медицина и фармацевтика, энергетика", - отмечается в сообщении центра.На главной странице в блоке "Мероприятия" на платформе "Мой экспорт" выставки и бизнес-миссии представлены в хронологическом порядке. Найти подходящее событие можно с помощью фильтров: по названию, дате, стране, отрасли и рынку сбыта. На карточке каждого мероприятия размещена вся необходимая экспортеру информация: описание, даты проведения и регистрации, какие затраты и в каком объеме подлежат софинансированию.При участии в коллективной экспозиции под брендом "Сделано в России" экспортер получает поддержку в виде софинансирования затрат на аренду площади, застройки стенда и доставки выставочных образцов, в поиске и организации деловых встреч с потенциальными партнерами и др. На поддержку могут рассчитывать компании, зарегистрированные в РФ, не имеющие задолженностей по налогам и сборам.Также российские компании сегмента МСП на сервисе "Профессионалы экспорта" могут воспользоваться соответствующими услугами с господдержкой: "Участие в международных бизнес-миссиях" и "Участие в международных выставках". Их основная цель - организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в международных бизнес-миссиях и выставочно-ярмарочных мероприятиях, которые оплачиваются региональными Центрами поддержки экспорта (ЦПЭ). Оказывают услугу аккредитованные бизнес-партнеры РЭЦ."На зарубежных мероприятиях компании получают уникальный опыт и знания, которых не дает использование других маркетинговых каналов. В мире, перенасыщенном рекламным шумом, бизнес-миссии и выставки дают возможность экспонентам и потенциальным покупателям пообщаться с глазу на глаз и обсудить все интересующие детали возможной сделки без посредников", - уточнил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Одним из российских экспортеров, пользующихся услугами сервиса и активно принимающих участие в бизнес-миссиях и выставках, является ООО "Фамильный текстиль" из Новосибирска. Это семейное предприятие производит ортопедические подушки, подушки для сна и отдыха по собственной технологии. В 2023 году "Фамильный текстиль" полностью адаптировали всю линейку экспорта под требования внешних рынков, начиная от упаковки и маркировки, а также получили сертификат соответствия "Сделано в России"."С 2020 года наше предприятие стало экспортировать продукцию в страны ЕАЭС. В 2023 году нами были проведены полевые исследования рынка потребления в Беларуси, также мы участвовали в 47-ой международной выставке-ярмарке по оптовой продаже товаров легкой промышленности "BTI 2023" в Минске. Участие в бизнес-миссии в Алматы, Республика Казахстан, в прошлом году помогло укрепить существующие связи и заключить три новых международных контракта. Это стало возможным благодаря поддержке Российского экспортного центра и платформы "Мой экспорт". Наши ближайшие планы - продвижение торговой марки Familytex в Беларуси. Также собираемся расширять контакты в Казахстане и Киргизии", - уточнил управляющий ООО "Фамильный текстиль" Сергей Загуляев.

https://ria.ru/20240220/rets-1928399845.html

https://ria.ru/20240227/eksportery-1929776989.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экспорт