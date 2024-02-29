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Армения и Азербайджан согласились продолжить переговоры по мирному договору - РИА Новости, 29.02.2024
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16:45 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/peregovory-1930303856.html
Армения и Азербайджан согласились продолжить переговоры по мирному договору
Армения и Азербайджан согласились продолжить переговоры по мирному договору - РИА Новости, 29.02.2024
Армения и Азербайджан согласились продолжить переговоры по мирному договору
Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов согласились продолжить переговоры по мирному договору, сообщили в четверг в пресс-службе... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:45
2024-02-29T16:45
в мире
армения
азербайджан
германия
джейхун байрамов
арарат мирзоян
анналена бербок
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ЕРЕВАН, 29 фев - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов согласились продолжить переговоры по мирному договору, сообщили в четверг в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства."На вилле Борзиг в Берлине 28-29 февраля состоялись переговоры министра иностранных дел Республика Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Республики Азербайджан Джейхуна Байрамова. Министры и их делегации обсудили позиции по положениям проекта двустороннего соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном". Было выражено взаимное согласие продолжить переговоры по открытым вопросам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.Отмечается, что в ходе визита состоялась встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок как в двустороннем, так и трехстороннем формате.Министр Мирзоян выразил свою благодарность Германии за организацию переговоров, заявили в пресс-службе.
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в мире, армения, азербайджан, германия, джейхун байрамов, арарат мирзоян, анналена бербок
В мире, Армения, Азербайджан, Германия, Джейхун Байрамов, Арарат Мирзоян, Анналена Бербок
Армения и Азербайджан согласились продолжить переговоры по мирному договору

Армения и Азербайджан согласились продолжить переговоры по мирному соглашению

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 29 фев - РИА Новости. Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов согласились продолжить переговоры по мирному договору, сообщили в четверг в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.
«
"На вилле Борзиг в Берлине 28-29 февраля состоялись переговоры министра иностранных дел Республика Армения Арарата Мирзояна и министра иностранных дел Республики Азербайджан Джейхуна Байрамова. Министры и их делегации обсудили позиции по положениям проекта двустороннего соглашения "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном". Было выражено взаимное согласие продолжить переговоры по открытым вопросам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.
Отмечается, что в ходе визита состоялась встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок как в двустороннем, так и трехстороннем формате.
Министр Мирзоян выразил свою благодарность Германии за организацию переговоров, заявили в пресс-службе.
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В миреАрменияАзербайджанГерманияДжейхун БайрамовАрарат МирзоянАнналена Бербок
 
 
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