Рейтинг@Mail.ru
Патрушев встретился с президентом Никарагуа - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 29.02.2024 (обновлено: 04:12 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/patrushev-1930106371.html
Патрушев встретился с президентом Никарагуа
Патрушев встретился с президентом Никарагуа - РИА Новости, 29.02.2024
Патрушев встретился с президентом Никарагуа
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду в Манагуа провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и обсудил с ним вопросы... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T01:53
2024-02-29T04:12
никарагуа
россия
манагуа (город)
николай патрушев
даниэль ортега
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
ГАВАНА, 29 фев — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду в Манагуа провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и обсудил с ним вопросы взаимодействия стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока. "В Манагуа секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева приняли президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо. Обсуждены вопросы, направленные на укрепление многопрофильного стратегического партнерства России и Никарагуа. Отдельное внимание уделено углублению взаимодействия по линии силовых ведомств и министерств экономического блока", — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.Ранее в столице Никарагуа Манагуа Патрушев провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. До этого Патрушев посетил с рабочим визитом Кубу. В понедельник секретаря Совета безопасности России принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Они обсудили различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности.
https://ria.ru/20240228/latamerika-1930046361.html
никарагуа
россия
манагуа (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никарагуа, россия, манагуа (город), николай патрушев, даниэль ортега, в мире
Никарагуа, Россия, Манагуа (город), Николай Патрушев, Даниэль Ортега, В мире
Патрушев встретился с президентом Никарагуа

Патрушев обсудил с президентом Никарагуа взаимодействие силовых ведомств

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 29 фев — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду в Манагуа провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и обсудил с ним вопросы взаимодействия стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока.
"В Манагуа секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева приняли президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо. Обсуждены вопросы, направленные на укрепление многопрофильного стратегического партнерства России и Никарагуа. Отдельное внимание уделено углублению взаимодействия по линии силовых ведомств и министерств экономического блока", — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Патрушев назвал Россию конструктивной силой для Латинской Америки
Вчера, 17:21
Ранее в столице Никарагуа Манагуа Патрушев провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. До этого Патрушев посетил с рабочим визитом Кубу. В понедельник секретаря Совета безопасности России принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Они обсудили различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности.
 
НикарагуаРоссияМанагуа (город)Николай ПатрушевДаниэль ОртегаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала