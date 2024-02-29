https://ria.ru/20240229/patrushev-1930106371.html

Патрушев встретился с президентом Никарагуа

Патрушев встретился с президентом Никарагуа - РИА Новости, 29.02.2024

Патрушев встретился с президентом Никарагуа

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду в Манагуа провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и обсудил с ним вопросы... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T01:53

2024-02-29T01:53

2024-02-29T04:12

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манагуа (город)

николай патрушев

даниэль ортега

в мире

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ГАВАНА, 29 фев — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду в Манагуа провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и обсудил с ним вопросы взаимодействия стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока. "В Манагуа секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева приняли президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо. Обсуждены вопросы, направленные на укрепление многопрофильного стратегического партнерства России и Никарагуа. Отдельное внимание уделено углублению взаимодействия по линии силовых ведомств и министерств экономического блока", — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.Ранее в столице Никарагуа Манагуа Патрушев провел консультации по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии. До этого Патрушев посетил с рабочим визитом Кубу. В понедельник секретаря Совета безопасности России принял лидер Кубинской революции Рауль Кастро. Они обсудили различные вопросы российско-кубинского взаимодействия в сфере безопасности.

https://ria.ru/20240228/latamerika-1930046361.html

никарагуа

россия

манагуа (город)

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никарагуа, россия, манагуа (город), николай патрушев, даниэль ортега, в мире