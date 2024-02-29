https://ria.ru/20240229/parametry-1930230018.html

Путин предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года

Путин предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года - РИА Новости, 29.02.2024

Путин предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года

Президент России Владимир Путин предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:45

2024-02-29T13:45

2024-02-29T14:49

владимир путин

политика

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года."При этом нужно, безусловно, закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для ухода от налогов или занижения своих налоговых платежей. Я прошу Государственную Думу, правительство в ближайшее время представить на этот счёт конкретный комплекс предложений. В дальнейшем, уже с учётом принятых изменений, предлагаю зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.Президент отметил, что тем самым будут обеспечены стабильные и предсказуемые условия для реализации любых, в том числе долгосрочных, инвестиционных проектов."Именно об этом нас бизнес и просит в ходе наших прямых с ними контактов", - добавил Путин.В соответствии с конституцией президент России ежегодно обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/support-1930238735.html

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владимир путин, политика, россия, послание президента федеральному собранию — 2024