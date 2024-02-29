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В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций - РИА Новости, 29.02.2024
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11:49 29.02.2024 (обновлено: 12:03 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/palestina-1930164086.html
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций - РИА Новости, 29.02.2024
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:49
2024-02-29T12:03
москва
палестина
в мире
виталий наумкин
фатх
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газе, передает корреспондент РИА Новости.Заседания московских переговоров ведущих палестинских фракций начались с выступления директора Института Востока Виталия Наумкина, в котором он приветствовал участников и пожелал им успешной работы.Ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль сообщил РИА Новости, что палестинские организации, в том числе ФАТХ и ХАМАС, на предстоящей межпалестинской встрече в Москве планируют обсудить вопросы формирования нового единого правительства, а также проблему постконфликтной "перестройки" Газы.
https://ria.ru/20240222/vstrecha-1928880459.html
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москва, палестина, в мире, виталий наумкин, фатх, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Москва, Палестина, В мире, Виталий Наумкин, ФАТХ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций

В Москве начались переговоры в рамках межпалестинской встречи по урегулированию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газе, передает корреспондент РИА Новости.
Заседания московских переговоров ведущих палестинских фракций начались с выступления директора Института Востока Виталия Наумкина, в котором он приветствовал участников и пожелал им успешной работы.
Ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль сообщил РИА Новости, что палестинские организации, в том числе ФАТХ и ХАМАС, на предстоящей межпалестинской встрече в Москве планируют обсудить вопросы формирования нового единого правительства, а также проблему постконфликтной "перестройки" Газы.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В МИД подтвердили участие ХАМАС И ФАТХ в межпалестинской встрече в Москве
22 февраля, 07:32
 
МоскваПалестинаВ миреВиталий НаумкинФАТХХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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