https://ria.ru/20240229/palestina-1930164086.html
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций - РИА Новости, 29.02.2024
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:49
2024-02-29T11:49
2024-02-29T12:03
москва
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виталий наумкин
фатх
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газе, передает корреспондент РИА Новости.Заседания московских переговоров ведущих палестинских фракций начались с выступления директора Института Востока Виталия Наумкина, в котором он приветствовал участников и пожелал им успешной работы.Ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль сообщил РИА Новости, что палестинские организации, в том числе ФАТХ и ХАМАС, на предстоящей межпалестинской встрече в Москве планируют обсудить вопросы формирования нового единого правительства, а также проблему постконфликтной "перестройки" Газы.
https://ria.ru/20240222/vstrecha-1928880459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, палестина, в мире, виталий наумкин, фатх, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Москва, Палестина, В мире, Виталий Наумкин, ФАТХ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций
В Москве начались переговоры в рамках межпалестинской встречи по урегулированию