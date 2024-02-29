https://ria.ru/20240229/palestina-1930164086.html

В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций

В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций - РИА Новости, 29.02.2024

В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций

В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:49

2024-02-29T11:49

2024-02-29T12:03

москва

палестина

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виталий наумкин

фатх

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газе, передает корреспондент РИА Новости.Заседания московских переговоров ведущих палестинских фракций начались с выступления директора Института Востока Виталия Наумкина, в котором он приветствовал участников и пожелал им успешной работы.Ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль сообщил РИА Новости, что палестинские организации, в том числе ФАТХ и ХАМАС, на предстоящей межпалестинской встрече в Москве планируют обсудить вопросы формирования нового единого правительства, а также проблему постконфликтной "перестройки" Газы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, палестина, в мире, виталий наумкин, фатх, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году