Макрон говорит об отправке сил на Украину для защиты нацизма, заявил Ортега
Ортега: Макрон открыто говорит об отправке сил на Украину для защиты нацизма
© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега . Архивное фото
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым заявил, что европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма, сообщил никарагуанский новостной портал 19.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Манагуа провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и обсудил с ним вопросы взаимодействия стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока.
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"Сейчас мы открыто слышим, как европейские президенты, президент Франции (Эммануэль Макрон), Франции, которая убила миллионы человек в Алжире и на других оккупированных ею территориях, говорят об отправке европейских войск (на Украину - ред.), они также хотят поддержки со стороны американских войск, чтобы защищать нацизм на Украине", - цитирует телеканал слова президента.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.