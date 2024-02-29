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Макрон говорит об отправке сил на Украину для защиты нацизма, заявил Ортега - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/otpravka-1930290718.html
Макрон говорит об отправке сил на Украину для защиты нацизма, заявил Ортега
Макрон говорит об отправке сил на Украину для защиты нацизма, заявил Ортега - РИА Новости, 29.02.2024
Макрон говорит об отправке сил на Украину для защиты нацизма, заявил Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым заявил, что европейские лидеры, включая президента Франции РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:07
2024-02-29T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
нато
эммануэль макрон
украина
россия
франция
даниэль ортега
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым заявил, что европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма, сообщил никарагуанский новостной портал 19. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Манагуа провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и обсудил с ним вопросы взаимодействия стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока. &quot;Сейчас мы открыто слышим, как европейские президенты, президент Франции (Эммануэль Макрон), Франции, которая убила миллионы человек в Алжире и на других оккупированных ею территориях, говорят об отправке европейских войск (на Украину - ред.), они также хотят поддержки со стороны американских войск, чтобы защищать нацизм на Украине&quot;, - цитирует телеканал слова президента.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240229/boepripasy-1930285227.html
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в мире, нато, эммануэль макрон, украина, россия, франция, даниэль ортега, николай патрушев
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, Эммануэль Макрон, Украина, Россия, Франция, Даниэль Ортега, Николай Патрушев
Макрон говорит об отправке сил на Украину для защиты нацизма, заявил Ортега

Ортега: Макрон открыто говорит об отправке сил на Украину для защиты нацизма

© AP Photo / Alfredo ZunigaПрезидент Никарагуа Даниэль Ортега
Президент Никарагуа Даниэль Ортега - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Alfredo Zuniga
Президент Никарагуа Даниэль Ортега . Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент Никарагуа Даниэль Ортега на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым заявил, что европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма, сообщил никарагуанский новостной портал 19.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду в Манагуа провел встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и обсудил с ним вопросы взаимодействия стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока.
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"Сейчас мы открыто слышим, как европейские президенты, президент Франции (Эммануэль Макрон), Франции, которая убила миллионы человек в Алжире и на других оккупированных ею территориях, говорят об отправке европейских войск (на Украину - ред.), они также хотят поддержки со стороны американских войск, чтобы защищать нацизм на Украине", - цитирует телеканал слова президента.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военных на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНАТОЭммануэль МакронУкраинаРоссияФранцияДаниэль ОртегаНиколай Патрушев
 
 
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