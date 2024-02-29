https://ria.ru/20240229/opros-1930324704.html

Опрос: более трети американцев считают траты США на Украину чрезмерными

Опрос: более трети американцев считают траты США на Украину чрезмерными - РИА Новости, 29.02.2024

Опрос: более трети американцев считают траты США на Украину чрезмерными

Более трети (37%) американцев убеждены, что власти США тратят слишком много на помощь Украине, среди опрошенных республиканцев такой позиции придерживаются... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:08

2024-02-29T18:08

2024-02-29T18:08

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ВАШИНГТОН, 29 фев - РИА Новости. Более трети (37%) американцев убеждены, что власти США тратят слишком много на помощь Украине, среди опрошенных республиканцев такой позиции придерживаются более половины, следует из опроса AP-NORC. Недостаточно прозрачный контроль за предоставляемой Киеву помощью стал одним из главных камней преткновения при рассмотрении в палате представителей США запроса администрации о новой помощи Украине. Республиканская оппозиция настаивает, что ассигнования следует выделять только при подтверждении того, что контроль за передаваемой помощью достаточен. Еще одно требование республиканцев - предоставление конечного плана действий в ситуации вокруг Украины. "В целом четверо из 10 американцев убеждены, что правительство США тратит слишком много на помощь Украине", - сказано в комментарии к данным опроса. Из приведенных графиков следует, что подобные претензии высказали 37% респондентов, при этом 33% полагают, что нынешней помощи Киеву достаточно. Чуть более четверти (27%) опрошенных уверены, что помощь следует увеличить. При этом среди представителей Республиканской партии сокращение помощи Киеву поддерживают более половины. По данным опроса, порядка 55% республиканцев убеждены, что Вашингтон тратит "слишком много" на помощь Киеву, лишь 14% респондентов из числа представителей этой партии считают, что Украине выделяется "слишком мало". Среди демократов только 17% считают, что траты излишни, а 44% убеждены, что их недостаточно. Кроме того, 49% всех респондентов не уверены, что Украине удастся одолеть Россию в вооруженном противостоянии. В победе Киева убеждены только 13% опрошенных. Также около трети (35%) опрошенных обеспокоены, что противостояние Москвы и Киева приведет к масштабному конфликту в Европе. И демократы, и республиканцы одинаково обеспокоены возможностью более масштабных конфликтов. Опрос проводился 22-26 февраля с привлечением 1102 совершеннолетних американцев. Погрешность - плюс-минус 4,1 процентных пункта. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, заявлял, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи зарубежным союзникам, включая Украину, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь, Джонсон заявил, что палату представителей не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240128/pravota-1923920442.html

https://ria.ru/20240218/avdeevka-1928121553.html

https://ria.ru/20240213/ssha-1926884903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, сергей лавров, нато