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Венгерская певица Полина Пастирчак: "Мне пришлось учить русский язык"

Венгерская певица Полина Пастирчак: "Мне пришлось учить русский язык" - РИА Новости, 29.02.2024

Венгерская певица Полина Пастирчак: "Мне пришлось учить русский язык"

Ведущая солистка Венгерской государственной оперы Полина Пастирчак в третий раз выступает в России и впервые — в Москве. На сцену Музыкального театра им... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:20

2024-02-29T12:20

2024-02-29T12:20

культура

москва

казань

будапешт

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Анастасия Силкина. Ведущая солистка Венгерской государственной оперы Полина Пастирчак в третий раз выступает в России и впервые — в Москве. На сцену Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко сопрано выйдет 29 февраля в рамках X фестиваля "Опера Априори". О том, какой хочет показать свою родину москвичам, о главных зрителях концерта и русских корнях певица рассказала в интервью РИА Новости.— Полина, вы уже выступали в Петербурге и Казани. Как вам российская публика?— В те несколько раз, что я пела в России, публика была очень открытой и добросердечной, заинтересованной. В Казани люди подпевали популярным ариям и дуэтам из оперетты. Меня очень впечатлило, что эта старомодная музыка, которую я лично люблю и уважаю, находит такой живой отклик в их сердцах. Мне было особенно радостно это видеть, потому что это часть моей культуры — я наполовину венгерка и наполовину русская.— Что чувствуете перед первым концертом в Москве?— Очень волнуюсь. У меня много эмоций по этому поводу, ведь в Москве живут мои родственники: бабушка, тетя, ее дети — в общем, моя большая семья. Мне впервые выдался случай приехать сюда с концертом, и, очевидно, они уже заждались моего выступления.— Какую программу вы выбрали для такого важного события?— Будет только одна оперная ария — из "Русалки" Дворжака. Остальное — песни и арии из оперетт эпохи Австро-Венгрии. Мне хочется создать особую атмосферу времен империи, отдать должное народам, которые были ее частью: венграм, итальянцам, словакам, чехам, жителям Трансильвании и так далее. Я буду петь на разных языках. В программе сочинения представителя той эпохи — Листа, Кодая и Бартока, которые работали с народными песнями. Надеюсь, публика оценит музыкальное путешествие во времени и так же будет подпевать. Будет красочно!— У нас принято встречать гостей хлебом-солью. Наверняка, в прошлые приезды, да и благодаря семье, вы успели познакомиться с русской кухней?— Я знаю и люблю ее с рождения, ведь моя мама — русская. Я и сама готовлю блюда русской кухни. Недавно даже устроила для друзей в Будапеште русскую вечеринку. Обожаю супы, селедку!— Нашла в Сети, что вы начали вокальную карьеру в 19 лет. Правда ли это? Довольно поздно для классической сцены.— Я занималась музыкой и до этого, с детства пела в хоре. В Венгрии сильное музыкальное образование, так что мое обучение началось еще в семь лет, в начальной школе. А в 19 пришло уже взрослое решение петь, осознание своего предназначения, таланта.Не думаю, что 19 лет — это поздно. Никто не начинает вокальную карьеру раньше. В действительности в высшем вокальном образовании нет нужды: если у тебя есть талант, то ты уже умеешь петь. Остальное — просто советы преподавателей, подбор верных ролей в правильное время. Мне повезло с прекрасным учителем Миреллой Френи, которая всегда мне говорила: "Не спеши, у тебя есть время". На тот момент мне было уже 22, но я прислушалась к ней, к тому, что моему лирическому сопрано надо созреть для нужных партий. Терпение — одно из самых важных качеств в нашем деле. Терпение и мудрость.Мне кажется, сейчас, к 40 годам, я созрела как лирическое сопрано для "своего" репертуара: Рихард Штраус, Пуччини.— Вы родились в Венгрии, учились в Италии, теперь живете в Германии. Чувствуете ли причастность к великой музыкальной истории этих стран?— Да, это очень повлияло на мою музыкальную идентичность. Мне посчастливилось выучить пять иностранных языков, и каждый из них открыл для меня свою культуру. Чем больше языков ты знаешь, тем ты богаче, более открыт. Это особенно важно в наши дни, когда вокруг так много этнических конфликтов. Культурные мосты сейчас необходимы!Я благодарна судьбе, что связана с такими разными культурами. Иногда это также вызов — одновременно понимать все эти разные позиции. Но я считаю это хорошим вызовом.— Русский входит в эти пять языков?— Да. Я родилась и выросла в Будапеште. И, несмотря на то, что моя мама русская, мне пришлось учить этот язык. Те познания, которые я получила дома, были, скажем так, совсем детскими. А русский — непростой. Кстати, в старших классах я выбрала направление внешней торговли именно из-за возможности изучать русский и английский.— Хотели бы исполнить что-то из русских композиторов?— Конечно, они есть в моем репертуаре. В этот раз спою русскую песню на бис.

https://ria.ru/20231210/muzyka-1914575756.html

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казань

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Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

москва, казань, будапешт, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, опера, интервью - культура, музыка, театр