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ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области - РИА Новости, 29.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/obstrel-1930323070.html
ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области - РИА Новости, 29.02.2024
ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Черниговском районе Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:00
2024-02-29T18:00
специальная военная операция на украине
черниговский район
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Черниговском районе Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . "Ориентировочно в 16:00 ВСУ нанесли ракетный удар по селу Заря в Черниговском районе. Одна ракета взорвалась рядом с фельдшерско-акушерским пунктом, ударной волной в здании выбило стекла, повреждены электропровода. Вторая ракета взорвалась возле магазина, ударной волной выбиты стекла и повреждены два частных автомобиля. Информация уточняется", - сообщили в оперативных службах .
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черниговский район
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черниговский район, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговский район, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Запорожской области

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела . Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Черниговском районе Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах .
"Ориентировочно в 16:00 ВСУ нанесли ракетный удар по селу Заря в Черниговском районе. Одна ракета взорвалась рядом с фельдшерско-акушерским пунктом, ударной волной в здании выбило стекла, повреждены электропровода. Вторая ракета взорвалась возле магазина, ударной волной выбиты стекла и повреждены два частных автомобиля. Информация уточняется", - сообщили в оперативных службах .
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Специальная военная операция на УкраинеЧерниговский районЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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