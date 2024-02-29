https://ria.ru/20240229/obstrel-1930323070.html

ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области

ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области - РИА Новости, 29.02.2024

ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области

Украинские боевики обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Черниговском районе Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T18:00

2024-02-29T18:00

2024-02-29T18:00

специальная военная операция на украине

черниговский район

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Черниговском районе Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . "Ориентировочно в 16:00 ВСУ нанесли ракетный удар по селу Заря в Черниговском районе. Одна ракета взорвалась рядом с фельдшерско-акушерским пунктом, ударной волной в здании выбило стекла, повреждены электропровода. Вторая ракета взорвалась возле магазина, ударной волной выбиты стекла и повреждены два частных автомобиля. Информация уточняется", - сообщили в оперативных службах .

https://ria.ru/20240224/rossiya-1929316068.html

черниговский район

запорожская область

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2024

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черниговский район, запорожская область, вооруженные силы украины