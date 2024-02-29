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ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области - РИА Новости, 29.02.2024
ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Черниговском районе Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T18:00
2024-02-29T18:00
2024-02-29T18:00
специальная военная операция на украине
черниговский район
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Черниговском районе Запорожской области, сообщили журналистам в оперативных службах . "Ориентировочно в 16:00 ВСУ нанесли ракетный удар по селу Заря в Черниговском районе. Одна ракета взорвалась рядом с фельдшерско-акушерским пунктом, ударной волной в здании выбило стекла, повреждены электропровода. Вторая ракета взорвалась возле магазина, ударной волной выбиты стекла и повреждены два частных автомобиля. Информация уточняется", - сообщили в оперативных службах .
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черниговский район
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черниговский район, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Черниговский район, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли фельдшерский пункт в Запорожской области
Украинские боевики обстреляли фельдшерско-акушерский пункт в Запорожской области