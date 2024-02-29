https://ria.ru/20240229/obstrel-1930275332.html
При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек
При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек - РИА Новости, 29.02.2024
При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек
По меньшей мере 104 человека погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела улицы на западе города Газа, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:21
2024-02-29T15:21
2024-02-29T15:21
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ашраф аль-кидра
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 29 фев - РИА Новости. По меньшей мере 104 человека погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела улицы на западе города Газа, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа. Ранее палестинские СМИ сообщали, что Израиль нанес удар по улице Ар-Рашид на западе Газы. "Число жертв бойни на улице Ар-Рашид выросло до 104, пострадали 760 человек", - заявил представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.
https://ria.ru/20240229/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ашраф аль-кидра, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ашраф аль-Кидра, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек
При израильском обстреле улицы в Газе погибли, по меньшей мере, 104 человека