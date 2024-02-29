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При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек - РИА Новости, 29.02.2024
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15:21 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/obstrel-1930275332.html
При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек
При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек - РИА Новости, 29.02.2024
При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек
По меньшей мере 104 человека погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела улицы на западе города Газа, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T15:21
2024-02-29T15:21
в мире
израиль
ашраф аль-кидра
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 29 фев - РИА Новости. По меньшей мере 104 человека погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела улицы на западе города Газа, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа. Ранее палестинские СМИ сообщали, что Израиль нанес удар по улице Ар-Рашид на западе Газы. "Число жертв бойни на улице Ар-Рашид выросло до 104, пострадали 760 человек", - заявил представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.
https://ria.ru/20240229/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ашраф аль-кидра, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ашраф аль-Кидра, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек

При израильском обстреле улицы в Газе погибли, по меньшей мере, 104 человека

© AP Photo / Fatima ShbairДом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 29 фев - РИА Новости. По меньшей мере 104 человека погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела улицы на западе города Газа, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа.
Ранее палестинские СМИ сообщали, что Израиль нанес удар по улице Ар-Рашид на западе Газы.
"Число жертв бойни на улице Ар-Рашид выросло до 104, пострадали 760 человек", - заявил представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.
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В миреИзраильАшраф аль-КидраОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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