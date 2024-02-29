https://ria.ru/20240229/obstrel-1930275332.html

При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек

При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек - РИА Новости, 29.02.2024

При израильском обстреле улицы в Газе погибли более ста человек

По меньшей мере 104 человека погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела улицы на западе города Газа, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:21

2024-02-29T15:21

2024-02-29T15:21

в мире

израиль

ашраф аль-кидра

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 29 фев - РИА Новости. По меньшей мере 104 человека погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела улицы на западе города Газа, сообщило министерство здравоохранения сектора Газа. Ранее палестинские СМИ сообщали, что Израиль нанес удар по улице Ар-Рашид на западе Газы. "Число жертв бойни на улице Ар-Рашид выросло до 104, пострадали 760 человек", - заявил представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра.

https://ria.ru/20240229/konflikt-1915630213.html

израиль

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, ашраф аль-кидра, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году