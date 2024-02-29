https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

Эффект домино. Российская армия нашла слабину в боевых порядках ВСУ

Эффект домино. Российская армия нашла слабину в боевых порядках ВСУ - РИА Новости, 29.02.2024

Эффект домино. Российская армия нашла слабину в боевых порядках ВСУ

Россия овладела инициативой по всей многокилометровой линии боевого соприкосновения. ВСУ перешли в глухую оборону, а на ряде участков отступают. Однако фронт... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:00

2024-02-29T08:00

2024-02-29T08:09

авдеевка

марьинка (днр)

донецк

андрей мордвичев

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929353427_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_64c7458fd7dd7ca74d9cd884d0596de9.jpg

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Андрей Игорев. Россия овладела инициативой по всей многокилометровой линии боевого соприкосновения. ВСУ перешли в глухую оборону, а на ряде участков отступают. Однако фронт еще не обвалился, и у Киева пока не закончились резервы. В ближайшие месяцы вооруженный конфликт не закончится. Об обстановке в зоне СВО — в материале РИА Новости.Прорыв под ДонецкомСамым горячим по-прежнему остается Донецкое направление. Крупнейший укрепрайон ВСУ в Донбассе, по сути, прекратил существование. Все три его ключевых бастиона — Марьинка, Пески и Авдеевка — пали. Командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев отметил, что противника отбросили более чем на десять километров.Но этого пока недостаточно, чтобы лишить ВСУ возможности наносить артиллерийские удары по Донецку. Бежав из Авдеевки, украинские военные, как и всегда после крупных поражений, принялись отыгрываться на мирном населении. В последние дни столицу ДНР и особенно ее центральные районы обстреливают с особенным ожесточением, есть погибшие и раненые. Прекратить это можно лишь одним способом: двигая фронт дальше на запад.Чем российская армия и занимается. Двадцать шестого февраля Минобороны сообщило об освобождении небольшого поселка Ласточкино на западной окраине Авдеевки. Через него проходит трасса, по которой украинский гарнизон снабжали боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Это позволило быстро развить успех, и уже на следующий день российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Северное и Петровское (Степовое).Таким образом, фронт к западу от Авдеевки на сегодняшний день выровнялся по линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное. Передовые части группировки "Центр" ведут бои на окраинах Бердычей, Орловки и Тоненького, расположенных на ключевых трассах у линии боевого соприкосновения. Их освобождение серьезно нарушит логистику ВСУ в регионе. Особое внимание уделяется Тоненькому. Именно там прячутся артиллерийские расчеты, регулярно бьющие по центру Донецка.Бесспорно, одно из самых заметных событий этой недели — уничтожение под Бердычами танка M1A1 Abrams, стоящего на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Это сделали военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады. Машину обездвижили точным попаданием FPV-дрона и добили выстрелом из гранатомета. В результате армия России записала в свой актив все три лучших танка западной конструкторской школы: американский "Абрамс", немецкий "Леопард-2" и британский "Челленджер-2".На подступах к УгледаруЮго-западнее Донецка российские войска тоже идут вперед. Двадцать второго февраля Минобороны официально подтвердило освобождение поселка Победа в пяти километрах к югу от Марьинки. Теперь передовые подразделения прорываются к Новомихайловке и Константиновке. Западнее продолжаются ожесточенные бои за Георгиевку. Успех здесь позволит выйти на важный логистический узел ВСУ — Курахово.Его освобождение перережет линии снабжения украинской группировки, засевшей в Угледаре. Этот город до сих пор оставался неприступным. Он находится на возвышенности, незаметно к нему приблизиться невозможно. Нужно взять Угледар в клещи и вынудить противника отступить. То есть, по сути, повторить авдеевско-артемовский сценарий.Активизировались бои и на Южнодонецком направлении, где после бесславного завершения украинского летне-осеннего наступления было относительно спокойно. ВСУ, напомним, удалось срезать так называемый Времьевский выступ на границе ДНР и Запорожской области, захватив несколько сел. Противник, остановленный у треугольника Новодонецкое — Новомайорское — Кременчик, сточил о российскую оборону три полнокровные бригады. Сейчас наши подразделения пытаются вернуть Времьевский выступ, постепенно продвигаясь к Старомайорскому, Благодатному, Урожайному и Пречистовке.Без особых измененийНа Запорожском направлении особых изменений нет. Российские части при поддержке артиллерии продолжают наступление с запада и юга на село Работино, которое украинцы ценой больших потерь заняли осенью. Также наметился прогресс северо-западнее Вербового. Главная цель здесь — вернуть утраченные позиции и выйти на Орехов, важный транспортный и железнодорожный узел, обеспечивающий всю логистику ВСУ на этом участке. Противник перебрасывает резервы из Запорожья.Под Херсоном артиллерия и авиация добивают небольшой плацдарм ВСУ в районе Крынок, куда украинское командование продолжает перебрасывать подкрепления через Днепр. Окопавшихся здесь можно было бы сбросить в реку одним мощным ударом пехотных частей при поддержке бронетехники, однако Минобороны бережет личный состав: ВСУ активно используют дроны-камикадзе и артиллерию, бьющую с более высокого правого берега. А киевский режим по-прежнему "утилизирует" на небольшом клочке земли своих солдат без каких-либо перспектив.На Луганском направлении — жесткие встречные бои в Серебрянском лесном массиве южнее Дибровы. Российская армия атакует по линии Терны — Ямполовка — Торское, чтобы выйти к каскаду водохранилищ на левом берегу реки Жеребец. Главная цель на этом участке — Красный Лиман. Севернее продолжается медленное наступление на Купянск — идут бои под Синьковкой северо-западнее города. Если противника отбросят за реку Оскол, он лишится крупного железнодорожного узла.Анализируя ситуацию на фронтах, можно сделать вывод, что российские военные наконец нащупали место, где ВСУ дали слабину, — на Донецком направлении под Авдеевкой. Во второй половине февраля здесь освободили целый ряд важных населенных пунктов. Еще несколько, вероятно, падут в ближайшее время. Противнику придется перебрасывать сюда подкрепления с соседних участков фронта, что, в свою очередь, создаст окно возможностей для прорыва в других местах.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1930018540.html

https://ria.ru/20240228/svo-1929967612.html

авдеевка

марьинка (днр)

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, марьинка (днр), донецк, андрей мордвичев, вооруженные силы украины