Эффект домино. Российская армия нашла слабину в боевых порядках ВСУ
Донецкое направление стало приоритетным для российского наступления
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие инженерно-саперного полка ЦВО в Авдеевке
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости, Андрей Игорев. Россия овладела инициативой по всей многокилометровой линии боевого соприкосновения. ВСУ перешли в глухую оборону, а на ряде участков отступают. Однако фронт еще не обвалился, и у Киева пока не закончились резервы. В ближайшие месяцы вооруженный конфликт не закончится. Об обстановке в зоне СВО — в материале РИА Новости.
Прорыв под Донецком
Самым горячим по-прежнему остается Донецкое направление. Крупнейший укрепрайон ВСУ в Донбассе, по сути, прекратил существование. Все три его ключевых бастиона — Марьинка, Пески и Авдеевка — пали. Командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев отметил, что противника отбросили более чем на десять километров.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа на зачистке Авдеевки в Донецкой Народной Республике
Боец 55-й мотострелковой бригады Центрального военного округа на зачистке Авдеевки в Донецкой Народной Республике
Но этого пока недостаточно, чтобы лишить ВСУ возможности наносить артиллерийские удары по Донецку. Бежав из Авдеевки, украинские военные, как и всегда после крупных поражений, принялись отыгрываться на мирном населении. В последние дни столицу ДНР и особенно ее центральные районы обстреливают с особенным ожесточением, есть погибшие и раненые. Прекратить это можно лишь одним способом: двигая фронт дальше на запад.
Чем российская армия и занимается. Двадцать шестого февраля Минобороны сообщило об освобождении небольшого поселка Ласточкино на западной окраине Авдеевки. Через него проходит трасса, по которой украинский гарнизон снабжали боеприпасами, продовольствием и медикаментами. Это позволило быстро развить успех, и уже на следующий день российские подразделения взяли под контроль населенные пункты Северное и Петровское (Степовое).
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие у разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Военнослужащие у разрушенного в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке
Таким образом, фронт к западу от Авдеевки на сегодняшний день выровнялся по линии Петровское — Ласточкино — Северное — Водяное. Передовые части группировки "Центр" ведут бои на окраинах Бердычей, Орловки и Тоненького, расположенных на ключевых трассах у линии боевого соприкосновения. Их освобождение серьезно нарушит логистику ВСУ в регионе. Особое внимание уделяется Тоненькому. Именно там прячутся артиллерийские расчеты, регулярно бьющие по центру Донецка.
Бесспорно, одно из самых заметных событий этой недели — уничтожение под Бердычами танка M1A1 Abrams, стоящего на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Это сделали военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады. Машину обездвижили точным попаданием FPV-дрона и добили выстрелом из гранатомета. В результате армия России записала в свой актив все три лучших танка западной конструкторской школы: американский "Абрамс", немецкий "Леопард-2" и британский "Челленджер-2".
На подступах к Угледару
Юго-западнее Донецка российские войска тоже идут вперед. Двадцать второго февраля Минобороны официально подтвердило освобождение поселка Победа в пяти километрах к югу от Марьинки. Теперь передовые подразделения прорываются к Новомихайловке и Константиновке. Западнее продолжаются ожесточенные бои за Георгиевку. Успех здесь позволит выйти на важный логистический узел ВСУ — Курахово.
Его освобождение перережет линии снабжения украинской группировки, засевшей в Угледаре. Этот город до сих пор оставался неприступным. Он находится на возвышенности, незаметно к нему приблизиться невозможно. Нужно взять Угледар в клещи и вынудить противника отступить. То есть, по сути, повторить авдеевско-артемовский сценарий.
Активизировались бои и на Южнодонецком направлении, где после бесславного завершения украинского летне-осеннего наступления было относительно спокойно. ВСУ, напомним, удалось срезать так называемый Времьевский выступ на границе ДНР и Запорожской области, захватив несколько сел. Противник, остановленный у треугольника Новодонецкое — Новомайорское — Кременчик, сточил о российскую оборону три полнокровные бригады. Сейчас наши подразделения пытаются вернуть Времьевский выступ, постепенно продвигаясь к Старомайорскому, Благодатному, Урожайному и Пречистовке.
Без особых изменений
На Запорожском направлении особых изменений нет. Российские части при поддержке артиллерии продолжают наступление с запада и юга на село Работино, которое украинцы ценой больших потерь заняли осенью. Также наметился прогресс северо-западнее Вербового. Главная цель здесь — вернуть утраченные позиции и выйти на Орехов, важный транспортный и железнодорожный узел, обеспечивающий всю логистику ВСУ на этом участке. Противник перебрасывает резервы из Запорожья.
© РИА НовостиЗамминистра обороны Виктор Горемыкин во время награждения бойцов, отличившихся в сражениях у Работино
© РИА Новости
Замминистра обороны Виктор Горемыкин во время награждения бойцов, отличившихся в сражениях у Работино
Под Херсоном артиллерия и авиация добивают небольшой плацдарм ВСУ в районе Крынок, куда украинское командование продолжает перебрасывать подкрепления через Днепр. Окопавшихся здесь можно было бы сбросить в реку одним мощным ударом пехотных частей при поддержке бронетехники, однако Минобороны бережет личный состав: ВСУ активно используют дроны-камикадзе и артиллерию, бьющую с более высокого правого берега. А киевский режим по-прежнему "утилизирует" на небольшом клочке земли своих солдат без каких-либо перспектив.
На Луганском направлении — жесткие встречные бои в Серебрянском лесном массиве южнее Дибровы. Российская армия атакует по линии Терны — Ямполовка — Торское, чтобы выйти к каскаду водохранилищ на левом берегу реки Жеребец. Главная цель на этом участке — Красный Лиман. Севернее продолжается медленное наступление на Купянск — идут бои под Синьковкой северо-западнее города. Если противника отбросят за реку Оскол, он лишится крупного железнодорожного узла.
Анализируя ситуацию на фронтах, можно сделать вывод, что российские военные наконец нащупали место, где ВСУ дали слабину, — на Донецком направлении под Авдеевкой. Во второй половине февраля здесь освободили целый ряд важных населенных пунктов. Еще несколько, вероятно, падут в ближайшее время. Противнику придется перебрасывать сюда подкрепления с соседних участков фронта, что, в свою очередь, создаст окно возможностей для прорыва в других местах.