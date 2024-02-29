https://ria.ru/20240229/neuralink-1930286152.html

В работе компании Илона Маска Neuralink нашли нарушения

В работе компании Илона Маска Neuralink нашли нарушения - РИА Новости, 29.02.2024

В работе компании Илона Маска Neuralink нашли нарушения

Санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании американского... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T15:53

2024-02-29T15:53

2024-02-29T15:53

технологии

техас

сша

илон маск

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Санитарные инспекторы США обнаружили проблемы с ведением учета и контролем качества экспериментов на животных в калифорнийском центре компании американского предпринимателя Илона Маска по производству чипов для мозга Neuralink, передает агентство Рейтер со ссылкой на полученный отчет о проверке. "Инспекторы (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - ред.) выявили нарушения контроля качества в калифорнийском центре исследований на животных. По данным агентства, аналогичная проверка на предприятии Neuralink в Техасе не выявила проблем", - говорится в сообщении агентства. Обнаруженные проблемы включали в себя отсутствие записей о калибровке ряда приборов, включая монитор жизненно важных функций. Другие проблемы, по данным агентства, заключались в том, что сотрудники службы обеспечения качества не подписывали окончательный отчет об исследовании и не документировали любые отклонения от утвержденных протоколов или стандартных рабочих процедур. Рейтер приводит слова экспертов о том, что, хотя обнаруженные проблемы считаются серьезными, они не кажутся настолько значительными, чтобы инспекторы начали принимать меры. Отмечается, что управление продолжит следить за работой центра в формате регулярных отчетов. В январе Маск сообщил, что первый человек получил имплант компании Neuralink и чувствует себя хорошо. По словам бизнесмена, первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты. Позднее Маск написал, что новое устройство Neuralink называется Telepathy ("Телепатия"). Оно дает владельцу возможность управлять смартфоном или компьютером при помощи силы мысли и в первую очередь создано для людей, утративших возможность использовать конечности.

https://ria.ru/20240224/mozg-1929024761.html

https://ria.ru/20240217/mask-1927903083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, техас, сша, илон маск