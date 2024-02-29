https://ria.ru/20240229/neft-1930344515.html

Мировые цены на нефть начали расти

Мировые цены на нефть начали расти - РИА Новости, 29.02.2024

Мировые цены на нефть начали расти

Мировые цены на нефть перешли к росту в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:01

2024-02-29T20:01

2024-02-29T20:01

экономика

сша

brent

wti (нефть)

цены на нефть

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мировые цены на нефть перешли к росту в четверг вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.36 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,29%, до 82,39 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на WTI - на 0,47%, до 78,91 доллара. Днем Brent дешевел, в то время как WTI дорожал. В среду были опубликованы данные минэнерго США о запасах нефти в стране. Показатель за предыдущую неделю вырос, однако запасы бензина и дистиллятов снизились. Данные также показали увеличение поставок бензина в стране, до 8,5 миллиона баррелей в сутки. По словам редактора Sevens Report Тайлера Ричи (Tyler Richey), данные являются индикатором потребительского спроса. Это, в свою очередь, положительно отражается на котировках нефти. "Улучшение прогноза потребительского спроса в среднесрочной перспективе предоставит поддержку росту цен на нефть", - цитирует Ричи портал MarketWatch.

https://ria.ru/20240229/benzin-1930323834.html

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экономика, сша, brent, wti (нефть), цены на нефть