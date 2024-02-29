Путин объявил о новых нацпроектах

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил о запуске новых национальных проектов — "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".Говоря о первом из них, президент отметил, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.Поддержка семей с детьми — фундаментальный нравственный выбор России, государство продолжает постоянную работу по повышению их качества жизни, подчеркнул Путин.Так, будет запущена новая программа по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья женщин.Регионам, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, выделят не менее 75 миллиардов рублей в течение шести лет на решение этой проблемы.Кроме того, президент предложил продлить до 2030 года действующие программы по поддержке семьи:Также Путин выступил за увеличение налогового вычета на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего — до шести тысяч рублей в месяц. Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" нацелен на сельские территории и регионы, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России.К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет, в дальнейшем — выйти на показатель в 80 лет.Продолжатся федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и диабетом.Проект "Молодежь России" посвящен будущему страны, поддержке молодых россиян. Он консолидирует позитивный опыт в сфере молодежной политики.Нацпроект "Кадры" направлен на преодоление одного из рисков для российской экономики — нехватку специалистов, призван помочь в обучении и профессиональном развитии граждан страны.Как подчеркнул президент, важно, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. До 2028 года необходимо подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей.Для этого должна укрепиться связка всех уровней образования — от школы до вуза, они должны работать в единой логике, также необходимо участие будущих работодателей."Экономика данных" позволит к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели выделят 700 миллиардов рублей.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о запуске нацпроекта "Семья"
Семья
2024-02-29T12:43
true
PT1M46S
Путин о запуске нацпроекта "Молодежь России"
Молодежь
2024-02-29T12:43
true
PT1M38S
Путин о запуске нового национального проекта "Кадры"
Путин о запуске нового национального проекта "Кадры"
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил о запуске новых национальных проектов — "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".
Говоря о первом из них, президент отметил, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.
Поддержка семей с детьми — фундаментальный нравственный выбор России, государство продолжает постоянную работу по повышению их качества жизни, подчеркнул Путин.
Так, будет запущена новая программа по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья женщин.
Регионам, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, выделят не менее 75 миллиардов рублей в течение шести лет на решение этой проблемы.
Кроме того, президент предложил продлить до 2030 года действующие программы по поддержке семьи:
программу семейной ипотеки с сохранением базовых параметров;
программу материнского капитала;
норму, разрешающую направить на погашение ипотеки 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка.
Также Путин выступил за увеличение налогового вычета на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего — до шести тысяч рублей в месяц.
Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.
Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.
Президент призвал в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости и объявил о продлении программы материнского капитала. Кроме того, Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году.
Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" нацелен на сельские территории и регионы, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России.
К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет, в дальнейшем — выйти на показатель в 80 лет.
Продолжатся федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и диабетом.
Проект "Молодежь России" посвящен будущему страны, поддержке молодых россиян. Он консолидирует позитивный опыт в сфере молодежной политики.
Нацпроект "Кадры" направлен на преодоление одного из рисков для российской экономики — нехватку специалистов, призван помочь в обучении и профессиональном развитии граждан страны.
Как подчеркнул президент, важно, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. До 2028 года необходимо подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей.
Для этого должна укрепиться связка всех уровней образования — от школы до вуза, они должны работать в единой логике, также необходимо участие будущих работодателей.
"Экономика данных" позволит к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели выделят 700 миллиардов рублей.
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