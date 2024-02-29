https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930190992.html

Путин объявил о новых нацпроектах

Путин объявил о новых нацпроектах - РИА Новости, 29.02.2024

Путин объявил о новых нацпроектах

Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил о запуске новых национальных проектов — "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T12:43

2024-02-29T12:43

2024-02-29T20:19

послание президента федеральному собранию — 2024

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930185361_311:0:3071:1552_1920x0_80_0_0_019bb88aa0b3c34a41baa1b456d46517.jpg

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил о запуске новых национальных проектов — "Семья", "Молодежь России", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".Говоря о первом из них, президент отметил, что большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии.Поддержка семей с детьми — фундаментальный нравственный выбор России, государство продолжает постоянную работу по повышению их качества жизни, подчеркнул Путин.Так, будет запущена новая программа по охране материнства, сбережению репродуктивного здоровья женщин.Регионам, где показатели рождаемости ниже среднероссийских, выделят не менее 75 миллиардов рублей в течение шести лет на решение этой проблемы.Кроме того, президент предложил продлить до 2030 года действующие программы по поддержке семьи:Также Путин выступил за увеличение налогового вычета на второго ребенка до 2,8 тысячи рублей в месяц, на третьего — до шести тысяч рублей в месяц. Нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" нацелен на сельские территории и регионы, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России.К 2030 году ожидаемая продолжительность жизни должна составить 78 лет, в дальнейшем — выйти на показатель в 80 лет.Продолжатся федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и диабетом.Проект "Молодежь России" посвящен будущему страны, поддержке молодых россиян. Он консолидирует позитивный опыт в сфере молодежной политики.Нацпроект "Кадры" направлен на преодоление одного из рисков для российской экономики — нехватку специалистов, призван помочь в обучении и профессиональном развитии граждан страны.Как подчеркнул президент, важно, чтобы сегодняшние подростки стали профессионалами своего дела, готовыми трудиться в экономике XXI века. До 2028 года необходимо подготовить порядка миллиона специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей.Для этого должна укрепиться связка всех уровней образования — от школы до вуза, они должны работать в единой логике, также необходимо участие будущих работодателей."Экономика данных" позволит к 2030 году сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы, на эти цели выделят 700 миллиардов рублей.Ключевые заявления Владимира Путина из послания Федеральному собранию >>>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о запуске нацпроекта "Семья" Семья 2024-02-29T12:43 true PT1M46S

Путин о запуске нацпроекта "Молодежь России" Молодежь 2024-02-29T12:43 true PT1M38S

Путин о запуске нового национального проекта "Кадры" Путин о запуске нового национального проекта "Кадры" 2024-02-29T12:43 true PT0M56S

Путин о запуске нацпроекта "Экономика данных" Экономика данных 2024-02-29T12:43 true PT1M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , общество, россия, владимир путин