https://ria.ru/20240229/nato-1930187692.html
Путин предупредил о последствиях возможных интервенций НАТО
Путин предупредил о последствиях возможных интервенций НАТО - РИА Новости, 29.02.2024
Путин предупредил о последствиях возможных интервенций НАТО
Последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T12:37
2024-02-29T12:37
2024-02-29T15:21
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МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин."Заговорили о возможности отправки на Украину НАТОвских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
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Путин о последствиях возможной интервенции НАТО
Заявление Путина о возможности отправки натовских контингентов на Украину
2024-02-29T12:37
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, послание президента федеральному собранию — 2024 , россия, владимир путин, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Россия, Владимир Путин, Украина, Безопасность
Путин предупредил о последствиях возможных интервенций НАТО
Путин: последствия для возможных интервенций НАТО на Украину будут трагическими
МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Последствия для интервентов НАТО будут гораздо более трагичными, если они появятся на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Заговорили о возможности отправки на Украину НАТОвских военных контингентов, но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территории нашей страны, но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
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В соответствии с Конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.
Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.
Как правило, на оглашение послания Федеральному собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.
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