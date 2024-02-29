https://ria.ru/20240229/nato-1930141022.html

Депутат Госдумы назвал "сценарий" нападения России на НАТО выдумкой

Депутат Госдумы назвал "сценарий" нападения России на НАТО выдумкой - РИА Новости, 29.02.2024

Депутат Госдумы назвал "сценарий" нападения России на НАТО выдумкой

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал выдумкой и бреднями опубликованный немецким таблоидом Bild... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T10:40

2024-02-29T10:40

2024-02-29T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал выдумкой и бреднями опубликованный немецким таблоидом Bild теоретический сценарий нападения России на НАТО. Ранее Bild опубликовал состоящий из четырех фаз теоретический сценарий нападения России на НАТО со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. В их числе кибератаки и нападения на объекты критической инфраструктуры, крупные маневры российских войск на границах альянса, непосредственное нападение, бои на суше, в море и в воздухе. Авторы документа также допускают, что Россия может применить биологическое, химическое и тактическое ядерное оружие. "Немецкое издание "выпрыгивает из штанов", чтобы хоть как-то напугать европейского обывателя. Опубликованный сценарий с военной точки зрения - показатель дилетантства и невежества. Иначе объяснить подобные бредни я не могу. Без сомнения, нам нужно закончить конфликт на Украине, но это не желание захватить новые территории, а необходимость обезопасить страну и народ, живущий в ней. Все остальное, о чем пишут европейские издания, - выдумки автора, чтобы подбросить перцу в свои репортажи", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Bild известен тем, что давно зарабатывает рейтинги темой демонизации России. "Как почитаешь их, так волосы дыбом встают, неужели мы живем в этой стране. Оглядываешься - нет, все по-другому. Может быть издание Bild находится в каком-то особом колдовском месте, где у всех возникают бредовые видения, которые затем переносят на бумагу?" - сказал депутат. Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Как ранее отмечал в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, заявления про якобы планы российского нападения на НАТО - это информационная война для оправдания нынешней гибридной агрессии Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у России "нет никакого желания, никакой необходимости, ни военной, ни политической, ни экономической, куда-то на кого-то нападать".

https://ria.ru/20240119/nato-1922445063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий белик, bild, нато, госдума рф, сергей нарышкин, сергей лавров, в мире