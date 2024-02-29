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НАСА отложило запуск к МКС миссии Crew-8 с российским космонавтом - РИА Новости, 29.02.2024
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09:03 29.02.2024 (обновлено: 09:17 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/nasa-1930123826.html
НАСА отложило запуск к МКС миссии Crew-8 с российским космонавтом
НАСА отложило запуск к МКС миссии Crew-8 с российским космонавтом - РИА Новости, 29.02.2024
НАСА отложило запуск к МКС миссии Crew-8 с российским космонавтом
Запуск космического корабля Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на утро 3 марта по времени мск... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T09:03
2024-02-29T09:17
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запуск космического корабля Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на утро 3 марта по времени мск (вечер 2 марта по местному времени), сообщило НАСА."НАСА и компания SpaceX теперь нацелены на запуск экипажа Crew 8 к МКС не раньше 23.16 по времени Восточного побережья США 2 марта (7.16 мск 3 марта) из-за неблагоприятных погодных условий", - сообщило американское космическое ведомство.В экипаж, который будет оставаться на орбите около шести месяцев, входят американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребенкин. Ранее сообщалось, что запуск состоится 22 февраля, затем его переносили на 28 февраля.Полет российского космонавта на борту американского корабля проходит в рамках соглашения между США и РФ о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт.Первым таким рейсом стал полет "Союза МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже, миссия стартовала к МКС в сентябре 2022 года. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.
https://ria.ru/20240229/raketa-1930122248.html
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космос - риа наука, александр гребенкин, наса, сша, джанетт эппс, роскосмос, spacex, анна кикина, россия
Космос - РИА Наука, Александр Гребенкин, НАСА, США, Джанетт Эппс, Роскосмос, SpaceX, Анна Кикина, Россия
НАСА отложило запуск к МКС миссии Crew-8 с российским космонавтом

НАСА отложило запуск к МКС миссии Crew-8 с Александром Гребенкиным на 3 марта

© Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Запуск космического корабля Crew Dragon с международным экипажем Crew 8 на Международную космическую станцию (МКС) запланирован на утро 3 марта по времени мск (вечер 2 марта по местному времени), сообщило НАСА.
«
"НАСА и компания SpaceX теперь нацелены на запуск экипажа Crew 8 к МКС не раньше 23.16 по времени Восточного побережья США 2 марта (7.16 мск 3 марта) из-за неблагоприятных погодных условий", - сообщило американское космическое ведомство.
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В экипаж, который будет оставаться на орбите около шести месяцев, входят американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребенкин. Ранее сообщалось, что запуск состоится 22 февраля, затем его переносили на 28 февраля.
Полет российского космонавта на борту американского корабля проходит в рамках соглашения между США и РФ о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт.
Первым таким рейсом стал полет "Союза МС-22" с Фрэнком Рубио в экипаже, миссия стартовала к МКС в сентябре 2022 года. Через пару недель Анна Кикина отправилась к МКС на Crew Dragon. В марте 2023 года на Crew Dragon (миссия Crew-6) на МКС прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.
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