"Комплекс Наполеона". В Крыму предрекли провал проекту Макрона "Украина"
Крымский политик Чегринец: Макрона и Зеленского объединяет комплекс Наполеона
© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя вероятность отправки французских войск на Украину, заявил РИА Новости, что президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского объединяет комплекс Наполеона.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Также, по его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. В свою очередь, Зеленский заявил, что Макрон обсудит с ним свою инициативу по отправке войск в середине марта, когда посетит Украину. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова, союзники Франции сами не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.
"Макрона и Зеленского объединяет комплекс Наполеона. Зеленский полностью потерял человечность и готов бросать в топку личных амбиций не только своих граждан, но и тех, кого считает союзниками и друзьями", - сказал Чегринец агентству, добавив, что Макрон напоминает ему "Наполеона на минималках".
"Макрон может предложить Зеленскому все что угодно, вплоть до размещения французских войск на Луне и на Солнце, но от этого они там не появятся. Сегодня Макрон - это "хромая утка", он больше избираться президентом не будет и может позволить себе на словах больше, чем его коллеги-дуремары из других европейских стран, поэтому и прогревает публику перед провалом проекта "Украина", - отметил крымский общественник.
Комплекс Наполеона - известен также как синдром Наполеона и синдром коротышки - приписываемый людям небольшого роста набор психологических особенностей. Сторонники этого социального стереотипа полагают, что такие люди характеризуются высокомерием и чрезмерно агрессивной манерой поведения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.