Рейтинг@Mail.ru
"Комплекс Наполеона". В Крыму предрекли провал проекту Макрона "Украина" - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:26 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/napoleon-1930118677.html
"Комплекс Наполеона". В Крыму предрекли провал проекту Макрона "Украина"
"Комплекс Наполеона". В Крыму предрекли провал проекту Макрона "Украина" - РИА Новости, 29.02.2024
"Комплекс Наполеона". В Крыму предрекли провал проекту Макрона "Украина"
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя вероятность отправки французских войск на Украину, заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T08:26
2024-02-29T08:26
республика крым
политика
эммануэль макрон
франция
владимир зеленский
роман чегринец
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759920_0:62:3072:1790_1920x0_80_0_0_66b5c858766fed511fd299392a928e72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя вероятность отправки французских войск на Украину, заявил РИА Новости, что президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского объединяет комплекс Наполеона. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Также, по его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. В свою очередь, Зеленский заявил, что Макрон обсудит с ним свою инициативу по отправке войск в середине марта, когда посетит Украину. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова, союзники Франции сами не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину. "Макрона и Зеленского объединяет комплекс Наполеона. Зеленский полностью потерял человечность и готов бросать в топку личных амбиций не только своих граждан, но и тех, кого считает союзниками и друзьями", - сказал Чегринец агентству, добавив, что Макрон напоминает ему "Наполеона на минималках". "Макрон может предложить Зеленскому все что угодно, вплоть до размещения французских войск на Луне и на Солнце, но от этого они там не появятся. Сегодня Макрон - это "хромая утка", он больше избираться президентом не будет и может позволить себе на словах больше, чем его коллеги-дуремары из других европейских стран, поэтому и прогревает публику перед провалом проекта "Украина", - отметил крымский общественник. Комплекс Наполеона - известен также как синдром Наполеона и синдром коротышки - приписываемый людям небольшого роста набор психологических особенностей. Сторонники этого социального стереотипа полагают, что такие люди характеризуются высокомерием и чрезмерно агрессивной манерой поведения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
https://ria.ru/20240229/vrazhda-1930118130.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
республика крым
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850759920_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ef74434ca3319cebe87d4a57242d8256.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, политика, эммануэль макрон, франция, владимир зеленский, роман чегринец, украина
Республика Крым, Политика, Эммануэль Макрон, Франция, Владимир Зеленский, Роман Чегринец, Украина
"Комплекс Наполеона". В Крыму предрекли провал проекту Макрона "Украина"

Крымский политик Чегринец: Макрона и Зеленского объединяет комплекс Наполеона

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя вероятность отправки французских войск на Украину, заявил РИА Новости, что президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского объединяет комплекс Наполеона.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Также, по его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. В свою очередь, Зеленский заявил, что Макрон обсудит с ним свою инициативу по отправке войск в середине марта, когда посетит Украину. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова, союзники Франции сами не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Макрон все-таки решил повоевать с Россией
27 февраля, 13:41
"Макрона и Зеленского объединяет комплекс Наполеона. Зеленский полностью потерял человечность и готов бросать в топку личных амбиций не только своих граждан, но и тех, кого считает союзниками и друзьями", - сказал Чегринец агентству, добавив, что Макрон напоминает ему "Наполеона на минималках".
"Макрон может предложить Зеленскому все что угодно, вплоть до размещения французских войск на Луне и на Солнце, но от этого они там не появятся. Сегодня Макрон - это "хромая утка", он больше избираться президентом не будет и может позволить себе на словах больше, чем его коллеги-дуремары из других европейских стран, поэтому и прогревает публику перед провалом проекта "Украина", - отметил крымский общественник.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Разногласия между Шольцем и Макроном переросли в открытую вражду, пишут СМИ
08:16
Комплекс Наполеона - известен также как синдром Наполеона и синдром коротышки - приписываемый людям небольшого роста набор психологических особенностей. Сторонники этого социального стереотипа полагают, что такие люди характеризуются высокомерием и чрезмерно агрессивной манерой поведения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Последняя ложь Зеленского безвозвратно уничтожит Украину
Вчера, 08:00
 
Республика КрымПолитикаЭммануэль МакронФранцияВладимир ЗеленскийРоман ЧегринецУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала