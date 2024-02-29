https://ria.ru/20240229/napoleon-1930118677.html

"Комплекс Наполеона". В Крыму предрекли провал проекту Макрона "Украина"

"Комплекс Наполеона". В Крыму предрекли провал проекту Макрона "Украина" - РИА Новости, 29.02.2024

"Комплекс Наполеона". В Крыму предрекли провал проекту Макрона "Украина"

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя вероятность отправки французских войск на Украину, заявил РИА Новости, что... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T08:26

2024-02-29T08:26

2024-02-29T08:26

республика крым

политика

эммануэль макрон

франция

владимир зеленский

роман чегринец

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев – РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, комментируя вероятность отправки французских войск на Украину, заявил РИА Новости, что президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского объединяет комплекс Наполеона. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Также, по его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. В свою очередь, Зеленский заявил, что Макрон обсудит с ним свою инициативу по отправке войск в середине марта, когда посетит Украину. По словам официального представителя МИД РФ Мария Захарова, союзники Франции сами не поняли и не поддержали заявление Макрона о возможной отправке войск на Украину. "Макрона и Зеленского объединяет комплекс Наполеона. Зеленский полностью потерял человечность и готов бросать в топку личных амбиций не только своих граждан, но и тех, кого считает союзниками и друзьями", - сказал Чегринец агентству, добавив, что Макрон напоминает ему "Наполеона на минималках". "Макрон может предложить Зеленскому все что угодно, вплоть до размещения французских войск на Луне и на Солнце, но от этого они там не появятся. Сегодня Макрон - это "хромая утка", он больше избираться президентом не будет и может позволить себе на словах больше, чем его коллеги-дуремары из других европейских стран, поэтому и прогревает публику перед провалом проекта "Украина", - отметил крымский общественник. Комплекс Наполеона - известен также как синдром Наполеона и синдром коротышки - приписываемый людям небольшого роста набор психологических особенностей. Сторонники этого социального стереотипа полагают, что такие люди характеризуются высокомерием и чрезмерно агрессивной манерой поведения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

https://ria.ru/20240229/vrazhda-1930118130.html

https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html

республика крым

франция

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, политика, эммануэль макрон, франция, владимир зеленский, роман чегринец, украина