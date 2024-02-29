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Заявления Макрона обязывают Россию быть начеку, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:47 29.02.2024 (обновлено: 12:14 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/nacheku-1930163535.html
Заявления Макрона обязывают Россию быть начеку, заявил Песков
Заявления Макрона обязывают Россию быть начеку, заявил Песков - РИА Новости, 29.02.2024
Заявления Макрона обязывают Россию быть начеку, заявил Песков
Европейские политики не имеют инстинкта самосохранения, это обязывает Россию быть начеку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:47
2024-02-29T12:14
дмитрий песков
россия
специальная военная операция на украине
эммануэль макрон
франция
евросоюз
нато
украина
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Европейские политики не имеют инстинкта самосохранения, это обязывает Россию быть начеку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается заявлений Макрона, это новые элементы, это гораздо опаснее. Наши западные партнеры, с одной стороны, предсказуемы, но с другой стороны, они, к сожалению, начинают обсуждать темы прямого направления воинских контингентов на Украину, которые могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям", - сказал Песков в эфире Первого канала, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину, перед оглашением послания Федеральному собранию."Сам тот факт, что они обсуждают это (возможную отправку военных на Украину – ред.) - это, конечно, говорит о том, что нынешнее поколение европейских политиков , наверное, не имеет должного понимания слова "безопасность", не имеют должного инстинкта самосохранения, а это чревато непредсказуемостью и абсурдными действиями, и конечно, это все обязывает нас быть начеку", - добавил Песков.Отвечая на вопрос, даст ли президент России Владимир Путин свою оценку высказываниям Макрона, Песков предложил дождаться оглашения послания главы государства. "Давайте дождемся", - сказал он.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
https://ria.ru/20240229/vrazhda-1930118130.html
https://ria.ru/20240229/impichment-1930115235.html
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дмитрий песков, россия, эммануэль макрон, франция, евросоюз, нато, украина
Дмитрий Песков, Россия, Специальная военная операция на Украине, Эммануэль Макрон, Франция, Евросоюз, НАТО, Украина
Заявления Макрона обязывают Россию быть начеку, заявил Песков

Песков: политики ЕС не имеют инстинкта самосохранения, РФ должна быть начеку

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Европейские политики не имеют инстинкта самосохранения, это обязывает Россию быть начеку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается заявлений Макрона, это новые элементы, это гораздо опаснее. Наши западные партнеры, с одной стороны, предсказуемы, но с другой стороны, они, к сожалению, начинают обсуждать темы прямого направления воинских контингентов на Украину, которые могут нанести непоправимый урон безопасности и стабильности на континенте и привести к непоправимым последствиям", - сказал Песков в эфире Первого канала, комментируя высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных на Украину, перед оглашением послания Федеральному собранию.
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Вчера, 08:16
"Сам тот факт, что они обсуждают это (возможную отправку военных на Украину – ред.) - это, конечно, говорит о том, что нынешнее поколение европейских политиков , наверное, не имеет должного понимания слова "безопасность", не имеют должного инстинкта самосохранения, а это чревато непредсказуемостью и абсурдными действиями, и конечно, это все обязывает нас быть начеку", - добавил Песков.
Отвечая на вопрос, даст ли президент России Владимир Путин свою оценку высказываниям Макрона, Песков предложил дождаться оглашения послания главы государства. "Давайте дождемся", - сказал он.
Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Во Франции потребовали объявить импичмент Макрону после заявления о России
Вчера, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковРоссияЭммануэль МакронФранцияЕвросоюзНАТОУкраина
 
 
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