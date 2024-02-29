https://ria.ru/20240229/mrot-1930204754.html

Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей, заявил президент страны Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T13:04

2024-02-29T13:04

2024-02-29T17:45

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

россия

владимир путин

мрот

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Размер минимальной заработной платы (МРОТ) в России к 2030 году должен увеличиться почти вдвое - до 35 тысяч рублей, заявил президент страны Владимир Путин."С опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике мы индексируем минимальные размеры оплаты труда. Начиная с 2020 года, МРОТ вырос в 1,5 раза – с 12 тысяч до 19 тысяч рублей в месяц. К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое - до 35 тысяч", - сказал Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию. Он отметил, что это, безусловно, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики.В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Президентское послание определяет вектор развития страны и, как правило, становится основой законов и указов.Путин лично работает над текстом послания. В ходе дней, которые предшествуют его оглашению, президент совершает в день десятки телефонных и личных контактов рабочего характера - с министрами, вице-премьерами, руководителями ведомств и помощниками администрации.Как правило, на оглашение послания Федеральному Собранию президент выделяет час или чуть больше. Послание Путина в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продолжалось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у Путина около 48 минут.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: к 2030 году МРОТ в России должен увеличиться почти вдвое МРОТ 2024-02-29T13:04 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика, россия, владимир путин, мрот