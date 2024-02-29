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Путин поручил проработать проекты технологического суверенитета России

Путин поручил проработать проекты технологического суверенитета России - РИА Новости, 29.02.2024

Путин поручил проработать проекты технологического суверенитета России

Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления экономики и промышленности России, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:06

2024-02-29T16:06

2024-02-29T16:06

технологии

владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления экономики и промышленности России, заявил глава государства Владимир Путин. "Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности и помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентноспособности", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024