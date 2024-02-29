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Путин поручил проработать проекты технологического суверенитета России
Путин поручил проработать проекты технологического суверенитета России - РИА Новости, 29.02.2024
Путин поручил проработать проекты технологического суверенитета России
Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления экономики и промышленности России, заявил глава государства Владимир Путин. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:06
2024-02-29T16:06
2024-02-29T16:06
технологии
владимир путин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления экономики и промышленности России, заявил глава государства Владимир Путин. "Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности и помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентноспособности", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024
Технологии, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин поручил проработать проекты технологического суверенитета России
Путин: проекты техносуверенитета должны стать мотором обновления экономики РФ