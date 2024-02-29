https://ria.ru/20240229/moshenniki-1930160221.html

Мошенники не смогли выманить 150 тысяч рублей у жены участника СВО из Орла

Мошенники не смогли выманить 150 тысяч рублей у жены участника СВО из Орла - РИА Новости, 29.02.2024

Мошенники не смогли выманить 150 тысяч рублей у жены участника СВО из Орла

Украинские мошенники взломали аккаунт в Telegram орловского участника спецоперации, сообщили его родным, что он в плену, и пытались украсть 150 тысяч рублей;... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:36

2024-02-29T11:36

2024-02-29T11:36

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

орловская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Украинские мошенники взломали аккаунт в Telegram орловского участника спецоперации, сообщили его родным, что он в плену, и пытались украсть 150 тысяч рублей; проверка выявила, что боец воюет на передовой, сообщили в Орловской региональной общественной организации "Совет солдатских матерей". "В Совет солдатских матерей обратилась за помощью жена участника СВО. Она получила смску с телефона мужа, который сейчас находится в зоне боевых действий. В сообщении было написано, что он попал в плен и ему необходимо знать номер его банковской карты, куда ему должны перевести 150 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Отмечается, что в ответ женщина задавала личные вопросы, но вместо правильных ответов последовали грубости, смс от имени супруга с признаниями в любви, заверениями, что он находится в плену, и просьбами сообщить об этом в военкомат. Женщина обратилась за помощью в орловский "Совет солдатских матерей", где сразу начали собирать документы на розыск бойца. Как уточняется, председатель регионального совета Валентина Старовойтова созвонилась с командиром воинской части, к которой прикреплен военнослужащий, и тот сообщил, что парень сейчас воюет на передовой. "Спустя несколько часов боец позвонил своей жене и сказал, что с ним все в порядке, он не в плену, просто его телеграм-канал взломали украинские мошенники", – рассказали в организации. В регсовете добавили, что через несколько дней боец лично пришел в Совет солдатских матерей и поблагодарил за то, что его так оперативно нашли. "Никогда не нужно сразу верить в то, что вам говорят, даже если вам звонят с номера телефона вашего близкого или родного человека. Особенно если это касается участников СВО. Лучше сто раз проверить информацию, и только если она подтвердится, начинать действовать" – отметила Старовойтова, слова которой приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240228/moshenniki-1929938929.html

https://ria.ru/20240215/moshenniki-1927584230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, орловская область, вооруженные силы рф