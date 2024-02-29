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В послании президента отрадна забота о семьях, заявил митрополит Корнилий - РИА Новости, 29.02.2024
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20:06 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/mitropolit-1930345572.html
В послании президента отрадна забота о семьях, заявил митрополит Корнилий
В послании президента отрадна забота о семьях, заявил митрополит Корнилий - РИА Новости, 29.02.2024
В послании президента отрадна забота о семьях, заявил митрополит Корнилий
В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию особенно отрадно видеть заботу о благосостоянии многодетных семей, а также о восстановлении... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:06
2024-02-29T20:06
россия
владимир путин
русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию особенно отрадно видеть заботу о благосостоянии многодетных семей, а также о восстановлении храмов и памятников истории, сказал РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), присутствовавший при оглашении послания. "Радует в послании забота о семейных ценностях, о материальном обеспечении многодетных семей, о развитии образования, науки, спорта, туризма, здравоохранения, культуры. Особо хочется отметить заботу о сохранении исторических памятников, о восстановлении храмов. Послание президента наполнено ответственностью за будущее России как сильного, суверенного и духовно крепкого государства", - сказал РИА Новости предстоятель РПСЦ. В послании, отметил митрополит Корнилий, намечены задачи развития России на ближайшие годы. "Это большие, смелые планы, уверенный взгляд в будущее сильной самостоятельной державы, готовой отстаивать свою безопасность в противостоянии агрессии бездуховного западного мира. Отрадно, что в послании президент отметил, что все традиционные конфессии России плечом к плечу защищают отечество на полях сражений. Представители нашей Русской православной старообрядческой церкви сегодня во всех приходах молятся о том, чтобы быстрее закончилась спецоперация, чтобы искоренить, победить и уничтожить нацизм", - заключил он.
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россия, владимир путин, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)
Россия, Владимир Путин, Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
В послании президента отрадна забота о семьях, заявил митрополит Корнилий

Митрополит Корнилий: в послании Путина отрадна забота о семьях и храмах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий
Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию особенно отрадно видеть заботу о благосостоянии многодетных семей, а также о восстановлении храмов и памятников истории, сказал РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), присутствовавший при оглашении послания.
«
"Радует в послании забота о семейных ценностях, о материальном обеспечении многодетных семей, о развитии образования, науки, спорта, туризма, здравоохранения, культуры. Особо хочется отметить заботу о сохранении исторических памятников, о восстановлении храмов. Послание президента наполнено ответственностью за будущее России как сильного, суверенного и духовно крепкого государства", - сказал РИА Новости предстоятель РПСЦ.
В послании, отметил митрополит Корнилий, намечены задачи развития России на ближайшие годы.
«
"Это большие, смелые планы, уверенный взгляд в будущее сильной самостоятельной державы, готовой отстаивать свою безопасность в противостоянии агрессии бездуховного западного мира. Отрадно, что в послании президент отметил, что все традиционные конфессии России плечом к плечу защищают отечество на полях сражений. Представители нашей Русской православной старообрядческой церкви сегодня во всех приходах молятся о том, чтобы быстрее закончилась спецоперация, чтобы искоренить, победить и уничтожить нацизм", - заключил он.
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Вчера, 16:56
 
РоссияВладимир ПутинРусская православная старообрядческая церковь (РПСЦ)
 
 
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