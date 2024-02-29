https://ria.ru/20240229/mitropolit-1930345572.html

В послании президента отрадна забота о семьях, заявил митрополит Корнилий

В послании президента отрадна забота о семьях, заявил митрополит Корнилий - РИА Новости, 29.02.2024

В послании президента отрадна забота о семьях, заявил митрополит Корнилий

В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию особенно отрадно видеть заботу о благосостоянии многодетных семей, а также о восстановлении... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:06

2024-02-29T20:06

2024-02-29T20:06

россия

владимир путин

русская православная старообрядческая церковь (рпсц)

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. В послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию особенно отрадно видеть заботу о благосостоянии многодетных семей, а также о восстановлении храмов и памятников истории, сказал РИА Новости глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов), присутствовавший при оглашении послания. "Радует в послании забота о семейных ценностях, о материальном обеспечении многодетных семей, о развитии образования, науки, спорта, туризма, здравоохранения, культуры. Особо хочется отметить заботу о сохранении исторических памятников, о восстановлении храмов. Послание президента наполнено ответственностью за будущее России как сильного, суверенного и духовно крепкого государства", - сказал РИА Новости предстоятель РПСЦ. В послании, отметил митрополит Корнилий, намечены задачи развития России на ближайшие годы. "Это большие, смелые планы, уверенный взгляд в будущее сильной самостоятельной державы, готовой отстаивать свою безопасность в противостоянии агрессии бездуховного западного мира. Отрадно, что в послании президент отметил, что все традиционные конфессии России плечом к плечу защищают отечество на полях сражений. Представители нашей Русской православной старообрядческой церкви сегодня во всех приходах молятся о том, чтобы быстрее закончилась спецоперация, чтобы искоренить, победить и уничтожить нацизм", - заключил он.

https://ria.ru/20240229/semya-1930307841.html

россия

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россия, владимир путин, русская православная старообрядческая церковь (рпсц)