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Лидер Аргентины планирует провести саммит поддержки Украины - РИА Новости, 29.02.2024
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10:01 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/miley-1930132720.html
Лидер Аргентины планирует провести саммит поддержки Украины
Лидер Аргентины планирует провести саммит поддержки Украины - РИА Новости, 29.02.2024
Лидер Аргентины планирует провести саммит поддержки Украины
Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует в 2024 году организовать саммит "поддержки Латинской Америки" в отношении Украины, пишет газета Financial РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T10:01
2024-02-29T10:01
в мире
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хавьер милей
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует в 2024 году организовать саммит "поддержки Латинской Америки" в отношении Украины, пишет газета Financial Times. "Милей сказал, что планирует организовать "саммит поддержки Латинской Америки" в отношении Украины позднее в этом году", - пишет издание, взявшее интервью у аргентинского президента. По данным издания, политика Милея в отношении Украины отличается от более нейтральной позиции по конфликту лидеров ряда других стран региона, таких как Бразилия и Мексика. Как пишет Financial Times, Милей отдает приоритет альянсам со странами, которые якобы "защищают свободу", включая США, Израиль и Украину, которой он подарил два военных вертолета российского производства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html
https://ria.ru/20240228/ukraina-1929876538.html
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в мире, украина, хавьер милей, нато, аргентина, россия, сергей лавров
В мире, Украина, Хавьер Милей, НАТО, Аргентина, Россия, Сергей Лавров
Лидер Аргентины планирует провести саммит поддержки Украины

Милей планирует провести саммит "латиноамериканской поддержки" Украины

© AP Photo / Natacha PisarenkoИзбранный президент Аргентины Хавьер Милей
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Избранный президент Аргентины Хавьер Милей. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует в 2024 году организовать саммит "поддержки Латинской Америки" в отношении Украины, пишет газета Financial Times.
«
"Милей сказал, что планирует организовать "саммит поддержки Латинской Америки" в отношении Украины позднее в этом году", - пишет издание, взявшее интервью у аргентинского президента.
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Как пишет Financial Times, Милей отдает приоритет альянсам со странами, которые якобы "защищают свободу", включая США, Израиль и Украину, которой он подарил два военных вертолета российского производства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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