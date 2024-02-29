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Захарова ответила на слова Остина о возможном столкновении России и НАТО - РИА Новости, 29.02.2024
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20:46 29.02.2024 (обновлено: 20:54 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/mid-1930351793.html
Захарова ответила на слова Остина о возможном столкновении России и НАТО
Захарова ответила на слова Остина о возможном столкновении России и НАТО - РИА Новости, 29.02.2024
Захарова ответила на слова Остина о возможном столкновении России и НАТО
Теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя заявление шефа... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T20:46
2024-02-29T20:54
в мире
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя заявление шефа Пентагона о возможном столкновении России и НАТО.Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что "поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО"."Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон", - написала Захарова.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240228/plan-1930094869.html
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в мире, нато, министерство обороны сша, россия, москва, китай, ллойд остин, мария захарова
В мире, НАТО, Министерство обороны США, Россия, Москва, Китай, Ллойд Остин, Мария Захарова
Захарова ответила на слова Остина о возможном столкновении России и НАТО

МИД прокомментировал заявление Остина: теперь все видят, что агрессор — это США

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя заявление шефа Пентагона о возможном столкновении России и НАТО.
Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что "поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО".
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"Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон", - написала Захарова.
В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
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