https://ria.ru/20240229/mid-1930351793.html

Захарова ответила на слова Остина о возможном столкновении России и НАТО

Захарова ответила на слова Остина о возможном столкновении России и НАТО - РИА Новости, 29.02.2024

Захарова ответила на слова Остина о возможном столкновении России и НАТО

Теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя заявление шефа... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T20:46

2024-02-29T20:46

2024-02-29T20:54

в мире

нато

министерство обороны сша

россия

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ллойд остин

мария захарова

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, комментируя заявление шефа Пентагона о возможном столкновении России и НАТО.Ранее Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что "поражение Украины грозило бы прямым военным столкновением России и НАТО"."Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор - это Вашингтон", - написала Захарова.В последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.

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https://ria.ru/20240229/voyska-1930264720.html

россия

москва

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, министерство обороны сша, россия, москва, китай, ллойд остин, мария захарова