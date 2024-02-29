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На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 29.02.2024
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16:27 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/metro-1930299091.html
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 29.02.2024
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:27
2024-02-29T16:27
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. Ранее столичный дептранс сообщал, что на "фиолетовой" ветке метро от станции "Баррикадной" до "Текстильщиков" нет движения из-за человека на пути. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути

На Таганско-Краснопресненской линии не ходили поезда из-за человека на путях

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкИнформационный стикер "Более свободный вагон" на станции метро "Пушкинская" Московского метрополитена
Информационный стикер Более свободный вагон на станции метро Пушкинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Информационный стикер "Более свободный вагон" на станции метро "Пушкинская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Ранее столичный дептранс сообщал, что на "фиолетовой" ветке метро от станции "Баррикадной" до "Текстильщиков" нет движения из-за человека на пути.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В Москве кусок отделки эстакады упал на открытую станцию метро
17 февраля, 17:08
 
МоскваПроисшествияМосковский метрополитен
 
 
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