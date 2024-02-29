https://ria.ru/20240229/metro-1930299091.html
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 29.02.2024
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:27
2024-02-29T16:27
2024-02-29T16:27
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. Ранее столичный дептранс сообщал, что на "фиолетовой" ветке метро от станции "Баррикадной" до "Текстильщиков" нет движения из-за человека на пути. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240217/moskva-1927972773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути
На Таганско-Краснопресненской линии не ходили поезда из-за человека на путях