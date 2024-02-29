https://ria.ru/20240229/metro-1930299091.html

На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути

На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути - РИА Новости, 29.02.2024

На фиолетовой линии московского метро человек упал на пути

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T16:27

2024-02-29T16:27

2024-02-29T16:27

москва

происшествия

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571798665_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_074250473286247503bf2c89aeb8b812.jpg

МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы восстановили, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. Ранее столичный дептранс сообщал, что на "фиолетовой" ветке метро от станции "Баррикадной" до "Текстильщиков" нет движения из-за человека на пути. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240217/moskva-1927972773.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, происшествия, московский метрополитен