https://ria.ru/20240229/metro-1930264484.html

Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом

Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом - РИА Новости, 29.02.2024

Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в четверг, что "синяя" ветка киевского метро, шесть станций которой закрыли из-за угрозы подтопления на аварийный ремонт в... РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T14:49

2024-02-29T14:49

2024-02-29T14:49

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в четверг, что "синяя" ветка киевского метро, шесть станций которой закрыли из-за угрозы подтопления на аварийный ремонт в декабре, заработает этим летом. "Летом шесть станций "синей" ветки столичного метро снова будут работать в обычном режиме", - приводит слова Кличко украинский телеканал "Прямой" в Telegram-канале. По его словам, ремонтные работы на закрытых участках ветки метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику, в связи с чем возобновление движения поездов ожидается этим летом. В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах Киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.

https://ria.ru/20240108/kiev-1920184981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, киев, виталий кличко, киевский метрополитен, украина