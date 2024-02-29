https://ria.ru/20240229/metro-1930264484.html
Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом
Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом - РИА Новости, 29.02.2024
Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в четверг, что "синяя" ветка киевского метро, шесть станций которой закрыли из-за угрозы подтопления на аварийный ремонт в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:49
2024-02-29T14:49
2024-02-29T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
киевский метрополитен
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914723836_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_43c6b2f0839ea20c51bc096f8c378a18.png
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в четверг, что "синяя" ветка киевского метро, шесть станций которой закрыли из-за угрозы подтопления на аварийный ремонт в декабре, заработает этим летом. "Летом шесть станций "синей" ветки столичного метро снова будут работать в обычном режиме", - приводит слова Кличко украинский телеканал "Прямой" в Telegram-канале. По его словам, ремонтные работы на закрытых участках ветки метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику, в связи с чем возобновление движения поездов ожидается этим летом. В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах Киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.
https://ria.ru/20240108/kiev-1920184981.html
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914723836_147:0:1360:910_1920x0_80_0_0_dc0080b2e207cf8077947202cf891d8e.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, виталий кличко, киевский метрополитен, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Киевский метрополитен, Украина
Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом
Кличко: шесть станций синей линии киевского метро возобновят работу летом