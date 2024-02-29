Рейтинг@Mail.ru
Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом - РИА Новости, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/metro-1930264484.html
Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом
Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом - РИА Новости, 29.02.2024
Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом
Мэр Киева Виталий Кличко заявил в четверг, что "синяя" ветка киевского метро, шесть станций которой закрыли из-за угрозы подтопления на аварийный ремонт в... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T14:49
2024-02-29T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
киев
виталий кличко
киевский метрополитен
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914723836_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_43c6b2f0839ea20c51bc096f8c378a18.png
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в четверг, что "синяя" ветка киевского метро, шесть станций которой закрыли из-за угрозы подтопления на аварийный ремонт в декабре, заработает этим летом. "Летом шесть станций "синей" ветки столичного метро снова будут работать в обычном режиме", - приводит слова Кличко украинский телеканал "Прямой" в Telegram-канале. По его словам, ремонтные работы на закрытых участках ветки метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику, в связи с чем возобновление движения поездов ожидается этим летом. В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления. Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах Киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.
https://ria.ru/20240108/kiev-1920184981.html
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914723836_147:0:1360:910_1920x0_80_0_0_dc0080b2e207cf8077947202cf891d8e.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, виталий кличко, киевский метрополитен, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Виталий Кличко, Киевский метрополитен, Украина
Кличко пообещал открыть ремонтируемый участок киевского метро уже летом

Кличко: шесть станций синей линии киевского метро возобновят работу летом

© Виталий Кличко/TelegramПоследствия затопления станции метро в Киеве
Последствия затопления станции метро в Киеве
© Виталий Кличко/Telegram
Последствия затопления станции метро в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил в четверг, что "синяя" ветка киевского метро, шесть станций которой закрыли из-за угрозы подтопления на аварийный ремонт в декабре, заработает этим летом.
"Летом шесть станций "синей" ветки столичного метро снова будут работать в обычном режиме", - приводит слова Кличко украинский телеканал "Прямой" в Telegram-канале. По его словам, ремонтные работы на закрытых участках ветки метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Демеевская" идут по графику, в связи с чем возобновление движения поездов ожидается этим летом.
Мужчина на станции метро, ​​которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
В Киеве начала протекать очередная станция метро
8 января, 19:11
В начале декабря прошлого года киевские власти заявили, что шесть станций синей ветки метро - от "Дымеевской" до "Теремков" - из-за угрозы затопления закрываются на ремонт на полгода, при этом они продолжат выполнять функции укрытий во время воздушной тревоги. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль поручил провести заседание госкомиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям из-за подтопления.
Позже МВД Украины сообщило о проведении обысков в офисах Киевского метрополитена, столичном "Метрострое", а также структурных подразделениях Киевской городской администрации.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
На Украине перестали брать пленных
19 декабря 2023, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВиталий КличкоКиевский метрополитенУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала