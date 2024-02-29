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Депутат Говырин: механизм предупреждений бизнеса о проверке нужно закрепить - РИА Новости, 29.02.2024
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16:54 29.02.2024 (обновлено: 19:09 29.02.2024)
https://ria.ru/20240229/mekhanizm-1930307152.html
Депутат Говырин: механизм предупреждений бизнеса о проверке нужно закрепить
Депутат Говырин: механизм предупреждений бизнеса о проверке нужно закрепить - РИА Новости, 29.02.2024
Депутат Говырин: механизм предупреждений бизнеса о проверке нужно закрепить
Механизм предупреждений бизнеса о проверках следует закрепить законодательно в связи с отказом от временных мораториев на проверки и переходом на... РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T16:54
2024-02-29T19:09
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Механизм предупреждений бизнеса о проверках следует закрепить законодательно в связи с отказом от временных мораториев на проверки и переходом на риск-ориентированный подход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно. "Для защиты интересов бизнеса нужно будет донести до широких масс предпринимателей, проинформировать должным образом, чтобы проверки не застигли их врасплох неожиданно и необоснованно. А для этого необходимо будет законодательно установить механизм предупреждений", - считает Говырин. Это снизит количество нарушений, которые будут устраняться до наступления негативных последствий, а количество положительных результатов таких проверок будет намного выше, полагает он. "Ведь смысл таких проверок не в наложении штрафов, а в предупреждении негативных последствий, происшествий", - заметил депутат. Для реализации предложений президента потребуется внести изменения в закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", сказал он. При этом риск-ориентированный подход следует установить в качестве обязательной меры, полагает Говырин. "Пока что этот метод контроля мог применяться или не применяться, мог устанавливаться по желанию органов власти субъектов РФ по исчерпывающему перечню видов контроля", - заметил депутат. "Также необходимо будет законодательно выработать индикаторы риска нарушения обязательных требований как основание для проведения внеплановых проверок по различным видам деятельности бизнеса. Потому что по многим направлениям они на сегодняшний день не актуализированы или не выработаны вовсе, потому что многие риск-ориентированный подход ранее не применяли", - пояснил Говырин.
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твой бизнес – новости, послание президента федеральному собранию —  2024 , госдума рф, владимир путин
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Госдума РФ, Владимир Путин

Депутат Говырин: механизм предупреждений бизнеса о проверке нужно закрепить

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин
Член комитета Государственной Думы РФ по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Механизм предупреждений бизнеса о проверках следует закрепить законодательно в связи с отказом от временных мораториев на проверки и переходом на риск-ориентированный подход, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса и вместо этого с учетом наработанного опыта полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно.
"Для защиты интересов бизнеса нужно будет донести до широких масс предпринимателей, проинформировать должным образом, чтобы проверки не застигли их врасплох неожиданно и необоснованно. А для этого необходимо будет законодательно установить механизм предупреждений", - считает Говырин.
Это снизит количество нарушений, которые будут устраняться до наступления негативных последствий, а количество положительных результатов таких проверок будет намного выше, полагает он. "Ведь смысл таких проверок не в наложении штрафов, а в предупреждении негативных последствий, происшествий", - заметил депутат.
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Для реализации предложений президента потребуется внести изменения в закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", сказал он. При этом риск-ориентированный подход следует установить в качестве обязательной меры, полагает Говырин. "Пока что этот метод контроля мог применяться или не применяться, мог устанавливаться по желанию органов власти субъектов РФ по исчерпывающему перечню видов контроля", - заметил депутат.
"Также необходимо будет законодательно выработать индикаторы риска нарушения обязательных требований как основание для проведения внеплановых проверок по различным видам деятельности бизнеса. Потому что по многим направлениям они на сегодняшний день не актуализированы или не выработаны вовсе, потому что многие риск-ориентированный подход ранее не применяли", - пояснил Говырин.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Госдума РФВладимир Путин
 
 
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