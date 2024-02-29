https://ria.ru/20240229/medinskiy-1930163394.html

Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина

Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина - РИА Новости, 29.02.2024

Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина

Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что "ожидает многого" от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 29.02.2024

2024-02-29T11:47

2024-02-29T11:47

2024-02-29T11:47

политика

россия

владимир мединский

владимир путин

послание президента федеральному собранию - 2013

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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что "ожидает многого" от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. "Я, честно говоря, многого ожидаю", - сказал Мединский телеканалу "Звезда".Президентские послания определяют стратегию развития России на годы, подчеркнул Мединский. "Время сегодня такое - мы должны думать не о вчерашнем дне, и даже не о сегодняшнем, а о завтрашнем", - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>

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политика, россия, владимир мединский, владимир путин, послание президента федеральному собранию - 2013