https://ria.ru/20240229/medinskiy-1930163394.html
Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина
Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина
Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что "ожидает многого" от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:47
2024-02-29T11:47
2024-02-29T11:47
политика
россия
владимир мединский
владимир путин
послание президента федеральному собранию - 2013
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878417348_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_4ede243d3dfa191042625af6936910a5.jpg
МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что "ожидает многого" от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. "Я, честно говоря, многого ожидаю", - сказал Мединский телеканалу "Звезда".Президентские послания определяют стратегию развития России на годы, подчеркнул Мединский. "Время сегодня такое - мы должны думать не о вчерашнем дне, и даже не о сегодняшнем, а о завтрашнем", - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
https://ria.ru/20240229/tezisy-1930161692.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878417348_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d47e36e5d127a6c588b6c9a5ae22217c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир мединский, владимир путин, послание президента федеральному собранию - 2013
Политика, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию - 2013
Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина
Мединский заявил, что "ожидает многого" от послания Путина