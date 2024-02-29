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Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина - РИА Новости, 29.02.2024
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11:47 29.02.2024
https://ria.ru/20240229/medinskiy-1930163394.html
Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина
Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина - РИА Новости, 29.02.2024
Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина
Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что "ожидает многого" от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. РИА Новости, 29.02.2024
2024-02-29T11:47
2024-02-29T11:47
политика
россия
владимир мединский
владимир путин
послание президента федеральному собранию - 2013
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что "ожидает многого" от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. &quot;Я, честно говоря, многого ожидаю&quot;, - сказал Мединский телеканалу &quot;Звезда&quot;.Президентские послания определяют стратегию развития России на годы, подчеркнул Мединский. "Время сегодня такое - мы должны думать не о вчерашнем дне, и даже не о сегодняшнем, а о завтрашнем", - добавил он.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;&gt;
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политика, россия, владимир мединский, владимир путин, послание президента федеральному собранию - 2013
Политика, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию - 2013
Мединский рассказал, что ожидает от послания Путина

Мединский заявил, что "ожидает многого" от послания Путина

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник президента Российской Федерации Владимир Мединский
Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 фев - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что "ожидает многого" от послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
«

"Я, честно говоря, многого ожидаю", - сказал Мединский телеканалу "Звезда".

Президентские послания определяют стратегию развития России на годы, подчеркнул Мединский. "Время сегодня такое - мы должны думать не о вчерашнем дне, и даже не о сегодняшнем, а о завтрашнем", - добавил он.
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж >>>
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин в послании озвучит тезисы на дальние сроки
Вчера, 11:41
 
ПолитикаРоссияВладимир МединскийВладимир ПутинПослание президента Федеральному собранию - 2013
 
 
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